"المرور" يحذر السعوديات من الاستغلال بحجة تعليمهن القيادة

حذر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، السيدات السعوديات من استغلال بعض الأشخاص لهن بحجة تعليم القيادة، أو نشر وظائف قيادة نسائية.

وأكد الربيعان خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يا هلا"، أمس الاثنين، أن "‏على النساء ألا يتعجلن في تعلم القيادة في مكاتب غير مرخصة، وسيتم قريبًا إعلان مكاتب معتمدة".

© REUTERS/ Faisal Al Nasser مفاجأة من هيئة النقل السعودية بشان قيادة المرأة

وكشف الربيعان عن ضبط مكاتب غير مرخصة تقوم بتدريب السيدات على القيادة، من ضمنها مكاتب في الشرقية، أقرت بقيامها بذلك في مخططات سكنية مقابل مبلغ مالي، متوعدًا بالكشف عنها للإعلام، وإصدار العقوبات ضدها. بحسب صحيفة "سبق".

ولفت الربيعان إلى أن إنشاء المدارس المخصصة لتدريب النساء على قيادة السيارات لن يستغرق شهرًا في حال انتهاء اللجنة الوزارية المشكَّلة من (الداخلية والمالية والعمل) من الخروج بالتعليمات المنظِّمة لهذا الأمر.

وأفاد بأن الاختبارات على السياقة للنساء — كما هو متبع — ستكون على مرحلتين: نظرية للتأكد من أنظمة السير وتعليمات المرور، واختبارات أخرى عملية للتأكد من إتقان واستيعاب طريقة القيادة الصحيحة والآمنة، مع الفحوصات الطبية للنظر والدم، وغيرهما.

وشدَّد "الربيعان" على أن المرور لن يتوانى في إيقاع مخالفة ضد أي شخص يقوم بتعليم المرأة القيادة خارج المكاتب المرخصة والمعتمدة رسميًّا لذلك، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تضيف قيادة المرأة السيارة سلامة مرورية وانضباطًا أكثر للشوارع والطرقات.

وحدد الأمر الملكي السعودي تاريخ الـ 10 من الشهر الهجري العاشر (شهر شوال) للسنة الحالية، موعداً لتنفيذ القرار، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.