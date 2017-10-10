اعتقال سائح بريطاني بتهمة التحرش بشاب عربي في دبي

اعتقلت الشرطة الإماراتية سائحا بريطانيا في دبي، بتهمة التحرش، بلمسه فخذ شاب عربي مر من جانبه في إحدى حانات دبي.

ويواجه جيمي هارون والبالغ 27 عاما، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "السلوك الفاحش في مكان عام"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

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وقال والدا جيمي، إن ابنهما سافر إلى دبي، وفي أحد الأيام قرر وأصدقاؤه قضاء الوقت في إحدى حانات دبي، حيث كان النادي مزدحما جدا، وخلال مرور جيمي بين حشد الناس أمسك بفخذ شاب تبين أنه أردني الجنسية، لتجنب الاصطدام به وفسح الطريق للمرور من جانبه، ليتفاجأ بوجود رجال الشرطة واعتقاله في مدخل الحانة، بعدما أبلغ عليه الشاب العربي واتهمه بالتحرش".

ووفقا لشهود عيان، بعد الحادثة صرخ الشاب الأردني باللغة العربية، قائلا: "تصرفه لا أخلاقي سوف أطردكم جميعا، أنتم لا تعرفون من أنا".

وطلبت الشرطة من جيمي الاعتذار ولبى طلب الشرطة برحابة صدر واعتذر للشاب الأردني، ورغم اعتذاره تم اعتقاله.

British man Jamie Harron faces jail in Dubai after brushing past man in crowded bar to avoid 'spilling drink' https://t.co/MO2MFJHH5Y pic.twitter.com/J8mjnUhy7f — ITV News (@itvnews) October 7, 2017

وقال جيمي إنها ليست المرة الأولى التي أزور فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأني على دراية بقوانين البلاد الصارمة لكن لم أتوقع أن تصل المسألة إلى هذا الحد.

وقال محامي جيمي: "إن سجنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، فالسلطات البريطانية تتغاضى عن تصرفات المواطنين الإماراتيين بسبب العلاقات بين البلدين.