وحش مخيف يفزع عائلة روسية لحظة خروجه من التواليت (صور)

قال أحد سكان مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، ألكسي يورينوف، إنه شاهد وعائلته وحشا مخيفا يخرج من تواليت المنزل.

وكتب الرجل على صفحته في موقع "فكانتاكتي" للتواصل الاجتماعي الروسي "لقد رأينا بعض الفضلات على الأرض، واعتقدنا أولا أن الأطفال كانوا يلعبون، ولكن لم يكن الأمر كذلك. إلى الآن في صدمة. وعندما رأينا ذيلا يتحرك تحت الثياب، أغلقنا على الفور جميع الأبواب الفرعية، وقمنا بفتح باب المنزل الخارجي، وبدأنا بطرد الوحش باستخدام عصاة، وبعدها هرب إلى الشارع".

واعترف الرجل، أنه في البداية كان جميع أفراد الأسرة في خوف شديد، وبعدها ركضوا لإحضار الكاميرا.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي على الحادثة، مشيرين إلى أن هذا الحيوان يشبه إلى حد كبير "حيوان الخز"، ومن المحتمل أن أحد الجيران قام باقتنائه، وقد هرب إلى المنزل المجاور.

وفي وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمخلوق غريب يشبه الثعبان يخرج من تواليت بيت عائلة في ماليزيا.