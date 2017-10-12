روسية قررت الانتحار فتعرضت للاغتصاب

قامت امرأة من مدينة أومسك في روسيا بالتخطيط للانتحار، لكنها وقعت ضحية اغتصاب.

© Sputnik. Sergey Guneev بالصور...طريقة انتحار غريبة يلجأ إليها سوري بعد عدة محاولات فاشلة

وظهرت، يوم أمس، معلومات على شبكة التواصل الاجتماعية أن فتاة كانت على وشك الانتحار ليلا. ولكن في طريقها إلى مكان الانتحار، تعرضت للاغتصاب، وقام سائق سيارة الأجرة، الذي كان بالجوار بتهدئة الفتاة وأخذها إلى مكتب الشرطة، وكتبت بيانا.

وكما أفاد مساعد أول لرئيس إدارة مدينة أومسك، لاريسا بولدينوفا، وقع الحدث ليلة الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، وتم فتح قضية جنائية.

وأضافت لاريسا أن الفتاة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي تعيش مع والدتها وطفل يبلغ من العمر عامين، وهي مطلقة.