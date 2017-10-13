عملية هروب فاشلة من سجن في ولاية نورث كارولاينا تودي بحياة اثنين من الموظفين

أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية، اليوم الجمعة، عن مقتل أثنين من موظفي سجن بولاية نورث كارولاينا جراء محاولة هروب وإطلاق نار، مؤكدة فشل عملية الهروب.

© AP Photo/ هروب ماكر لسجين بعدما خدر شقيقه التوأم أثناء زيارته

موسكو-سبوتنيك. وقالت الإدارة في تغريدة على تويتر: " قتل اثنان من موظفي مؤسسة باسكوتانك الإصلاحية في ولاية نورث كارولاينا وجرح آخرون جراء محاولة هروب في مدينة إليزابيث".

وأشارت الإدارة إلى أن السجناء فتحوا النار على مدير القسم حيث يعمل هناك 30 موظفا، وقد تم السيطرة على الحادث، ولم يستطع أحد من السجناء الفرار،

وقد تم نقل عشرة مصابين إلى مركز طبي لتلقي العلاج دون الكشف عن تفاصيل بشأن حالاتهم الصحية.

يذكر أن مؤسسة باسكوتانك الإصلاحية سجن شديد التحصين للرجال ويوجد فيه نحو 729 نزيلا وفقا لإدارة السلامة العامة.