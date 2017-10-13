فتاة لقيت حتفها من أجل صورة (صور)

وقعت طالبة من ارتفاع 200 قدم بعد أن قفزت فوق جرف عال لالتقاط صورة على قمة "كاكمير هافن" في بريطانيا، وتوفيت إثر السقوط.

وطلبت هيون كيم، البالغة من العمر 23 عاما، من أحد السياح التقاط صورة لها، وهي تقفز فوق قمة الجبل، فتعثرت وسقطت عن الجرف.

© Photo/ Alamy Live News هيون كيم، البالغة من العمر 23 سنة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلت كيم إلى المستشفى مع إصابات خطيرة في الرأس جراء السقطة.

وقال الرقيب تود ستيوارت من شرطة ساسكس: "عثرنا على 6 صور بالهاتف تُظهر الضحية بالقرب من المنحدر وهي تقفز عن قرب خطير من الحافة، وكان تركيزها على ما تقوم به فقط بينما بدت على وجهها كل علامات الاستمتاع".

© Photo/ Alamy Live News قمة “كاكمير هافن” في بريطانيا

وقال الطبيب الشرعي، آلان كريز: "عندما قفزت وقفت بقدم واحدة على الحافة والأخرى في الهاوية".

وقالت شاهدة عيان التي صورت الضحية: "قابلت فتاة كورية لم أكن أعرفها، وطلبت مني التقاط صور لها، وبينما كنت أصورها سقطت وعندها حاولنا جميعا العثور على أحد لطلب النجدة والاتصال بالطوارئ ".

© Photo/ Alamy Live News قمة “كاكمير هافن” في بريطانيا

فيما قال شاهد عيان آخر "رأيتها واقفة ثم سمعت صوت ضجة، وعندها اختفت لم يكن هناك سوى حقيبتها".