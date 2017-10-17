أمريكي يقتل زوجته ويفجر منزلها من أجل الزواج من فتاة روسية

يواجه الأمريكي ستيفن بيروس والبالغ من العمر 59 عاما تهمة القتل المتعمد، بعدما قتل زوجته وفجر المنزل الذي تعيش فيه لمحو آثار الجريمة.

© REUTERS/ CARLOS JASSO ثلثا الألمان يؤيدون زواج المثليين

بيروس، وبحسب ما نقلت وكالة "إن بي سي" الأمريكية، وهو من سكان ولاية ويسكونسن، كان يخطط للزواج من فتاة روسية.

ووفقا للتحقيقات الأولية للشرطة الأمريكية، فإن الجريمة وقعت في أغسطس/آب في مدينة ماديسون، حيث أطلق بيروس النار على زوجته،

ثم فتح الغاز في الطابق السفلي من المنزل، وفجّر المنزل، في محاولة منه لإخفاء آثار جريمته.

لتعثر الشرطة لاحقا على جثة زوجته التي تعرضت للضرب قبل موتها.

وقبضت الشرطة لاحقا على بيروس ووجهت عددا من التهم له منها القتل المتعمد والضرب. وخلال عملية

الاستجواب صرح بيروس بأن زوجته كانت تعاني من الاكتئاب وهي من طلبت منه ذلك.

وخلال مجريات التحقيق، عثرت الشرطة الأمريكية على صور لفتاة في منزل بيروس، الفتاة روسية الجنسية وتحمل

أسم أولغا، كانت قد تعرفت على بيروس قبل عامين.

وكانا قد قرارا الزواج، إلا أن مغادرة أولغا لأمريكا لمشاكل تتعلق بتأشيرة الدخول منعتها من العودة، وقد عثرت الشرطة على عدد من الرسائل التي تحدث فيه الثنائي عن عقد الزواج وعرس المستقبل.