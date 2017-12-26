فنان إماراتي يعترف بزواجه من هيفا وهبي ويكشف سبب الطلاق (فيديو)

قال الفنان الإماراتي عبد الله بالخير أثناء لقائه مع "الإمارات نيوز"، أن حلمه تحقق الذي طالما تحدث عنه، وهو زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأضاف أنهما انفصلا موضحا أن الفنانة هيفاء تمتلك جمالا طاغيا، وتغرد على مواقع التواصل الاجتماعي دائما، وأنه لا يستطيع أن يحصرها في "قفص الزواج"، مشيرا إلى أنه (الزواج) كان مجرد دعابة جميلة، متمنيا لو استمرت.

وأعرب الفنان الكبير عبد الله بالخير عن سعادته لحضور عرض الأزياء المحتشمات في دبي، قائلاً "أما بالنسبة للحب لا يجب أن يتوقف على الملابس بل يتوقف على الشخص نفسه، فالحب إذا دخل على أي فتاة يجعلها جميلة".