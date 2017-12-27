مهرجان الظفرة للإبل في الإمارات (صور)

عرض في مهرجان الظفرة التقليدي 2017، الذي يقام في مدينة زايد في إمارة أبوظبي لمدة أسبوعين، وعرضت الآلاف من الحيوانات المدربة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سبوتنيك. وافتتح المهرجان بمسابقة لحلب الإبل ومعرض للسيارات الكلاسيكية. ولكن سلط الضوء على مسابقة جمال الإبل، والتي يتم تقييمها من قبل خبراء قدمت خصيصا لحضور الحدث.

وشارك هذا العام نحو 15 ألف جمل في المسابقة، وسيحصل الفائزون في مختلف الفئات على جوائز بقيمة 38 مليون درهم (10.34 مليون دولار). بالإضافة إلى الجوائز النقدية، ومن المتوقع أن يحصل أصحاب الإبل الأجمل على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

ونشأ سباق الهجن كرياضة في مساحات شاسعة من الصحارى قبل قرون عديدة، وهو أيضا حدث مهم في المهرجان. وفتحت خلال المهرجان مزادات لبيع الجمال وسوق ضخم ، وسباق الكلاب، ومعرض للصقور، وتلاوة قصائد الشعراء البدو، ومسابقات عديدة لن تدع ضيوف المهرجان يشعرون بالملل.

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

كلاب السلوقي خلال الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib

مهرجان الظفرة للإبل في الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017 © AFP 2017/ Karim Sahib 1 / 9 © AFP 2017/ Karim Sahib مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017

وتعتبر الجمال التي تطلق عليها "السفن الحربية في الصحراء" للسكان المحليين جزءا لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. والجمل للبدو هو كل شيء: وسيلة نقل موثوق بها، والصوف الدافئ، واللحم، والحليب الصحي. ويبلغ ثمن الإبل كثمن الخيول العربية الأصيلة، والمهرجان هو دائما مكان لإبرام صفقات شراء وبيع الجمل بعدة ملايين من الدولارات.