في السنوات الأخيرة، أصبحت مدونات الفيديو "Vlog" على موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي ذات شعبية كبيرة على الإنترنت، حيث يتمتع بعض المدونين بشعبية تفوق شعبية المشاهير العالميين.

سبوتنيك . تينوش "Týnuš Třešničková" نجمة حقيقية في "يوتيوب" و"انستغرام" التشيك، حيث يتابعها أكثر من 300 ألف شخص في "انستغرام" وأكثر من 200 ألف شخص يتابعون قناتها في "يوتيوب".

وتعرض تينوش في فيديوهاتها نصائح حول الموضة ومستحضرات التجميل كما تجيب عن أسئلة متابعيها وتحاول القيام بتحديات مثيرة للاهتمام. وضمن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاجئ جمهورها بالإيجابية الدائمة والألوان الزاهية والأفكار المفيدة.

"سبوتينك" حاول الدخول في تفاصيل نجومية الشابة وما هي أسباب شعبيتها وهل من الصعب على الشخص أن يكون مدون فيديو.

© Photo/ Týnuš Třešničková بلوغر وحسناء تشيكية تكشف صعوبات العمل كمدون على يوتيوب

كيف تفسرين هذه الشعبية الكبيرة لمدوني الفيديو في العالم؟

ربما يرجع الأمل إلى حقيقة أن هناك الكثير من الشباب يستخدمون شبكة الانترنت والكثير منهم قاموا بإنشاء مدونات فيديو خاصة بهم.

معظم المدونين هم من الشباب أيضاً أي انه من السهر على أقرانه أن يجدوا لغة مشتركة مع المدون. والناس ينظرون إلى هذا المدون كصديق لهم يهتم لهم ويهمهم.

برأيك، ما هي الشبكة الاجتماعية التي لديها مستقبل أكثر من غيرها؟ يوتيوب انستغرام سناب شات تويتر؟ وأي واحدة تفضلين؟

وراء يوتيوب وانستغرام مستقبل عظيم، وأنا استخدم هذه المنصات. أما سناب شات ففقد قيمته بعدما أضافت انستغرام ميزة نشر القصص، وأخشى انه قد يبدأ يموت موتاً بطيئا. أما بالنسبة لتويتر فمن المحتمل أن يكون ليديه بعض الميزات ولكن أنا شخصياً لا أستخدمه.

وفقا لخبرتك الطويلة كمدونة على يوتيوب، كيف تقيمين المنافسة بين مدونين الجمال التشيكيين؟

أنا أعمل كمدونة منذ 5 أعوام، وخلال هذا الوقت ظهرت العديد من الفتيات الموهوبات، وبالتالي فإن المنافسة كبيرة جدا، وخاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يرغبن اليوم في بدء مدوناتهن الخاصة.

ما هو التحدي الأكبر في هذه المهنة؟ وبالمقابل ماذا يجلب لك السعادة؟

الأصعب هو الجانب النفسي. هذه المهنة لا تناسب ضعاف الشخصية، لأننا ننواجه كل يوم تعليقات سلبية، والتي في بعض الأحيان تكون وقحة جدا ومحاولات لتحطيمك. ومن ناحية أخرى، أتلقى يوميا رسائل جميلة وإيجابية، وهي بالنسبة لي شكلت دافعا كبيرا للمضي قدما في مهنتي وتقديم المزيد.

© Photo/ Týnuš Třešničková بلوغر وحسناء تشيكية تكشف صعوبات العمل كمدون على يوتيوب

هل فكرت يوما في تغيير مهنتك في مجال الجمال؟

بالطبع تراودني أفكار كهذه، ولكنني أعدل عن الفكرة فورا، وأبدا بالتفكير في موضوع جديد لحلقاتي المقبلة. أنا أحب عملي جدا.

بالرغم من صعوبة هذه المهنة، لأننا نعمل 24/7.

في القرن الـ21، يقضي الشخص الكثير من الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الشبكات الاجتماعية هي وظيفتنا. ولذلك، فمن المهم للغاية أن تدرك الوقت المناسب للتوقف وتحصل على استراحة.