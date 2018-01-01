بوتين عن عائلته: لم نكن أغنياء لكن كان لدينا تلفاز

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية لبرنامج "فريميا" (الوقت) على القناة الأولى المحلية. كما تحدث بوتين عن عائلته، وعن شراء التلفزيون قبل نصف قرن.

© Sputnik. Michael Klimentyev كيف يحتفل بوتين بالسنة الجديدة

سبوتنيك . وقال الرئيس الروسي، "لم نكن أغنياء، ولكن كان لدينا تلفاز. كنا نملك تلفاز، فقط نحن وجيراننا في المبنى. وهذا نظرا إلى أننا كنا نعيش من الراتب إلى الراتب وغالبا ما كنا نطلب مساعدة مالية، ورغم ذلك قدرنا على شراء التلفاز".

وأضاف أن الأسرة قليلا ما كانت تشاهد التلفاز. ومن بين الأخبار التي يذكرها، فلاديمير بوتين، هي ظهور الطائرات المدنية الأسرع من الصوت "توبوليف 144" في السماء. واعترف الرئيس بأن هذه الآلة كانت تعتبر شيئا خياليا، في ذلك الوقت.

وذكر بوتين، أن من الأحداث الرياضية البارزة، حين، هي سلسلة مبارايات الهوكي الشهيرة عام 1972 بين روسيا وكندا. وكانت العائلة بأكملها تشاهد المباراة.