بالصور...ليلة أسطورية يشهدها العراق

تحولت محافظة نينوى تحديداً في مركزها الموصل، ليلة توديع العام الماضي، إلى ماس أسطوري زين وجه العراق سعادة وتغيير نحو الأجمل بعد سنوات قضتها في رعب وإبادة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

أنار ملايين العراقيين، في منصة الاحتفالات قرب جامعة الموصل، شمالي العاصمة العراقية بغداد، أطول شجرة ميلاد في العراق، ليلة عيد الميلاد التي غادرت بها 2017 مع ذكريات تفاوتت ما بين الحزينة والسعيدة.

© Sputnik. Nazek Mohammed ليلة رأس السنة في العراق

ورصدت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بالصور، احتفال الموصل بعيد الميلاد، وسط أجواء من الفرح الذي غمر كل أهالي المدينة بعد ثلاث سنوات تجرعوا الألم والخوف والعزلة عن الحياة بشكل يومي منذ منتصف عام 2014.

© Sputnik. Nazek Mohammed ليلة رأس السنة في العراق

وتنهض الموصل التي نالت من أذى "داعش" الإرهابي، الضرر الكبير في ملامحها وتاريخها ومكوناتها، مرة أخرى لأجل حاضر ومستقبل أفضل خال من العنف والدمار، بإصرار أهلها لاسيما في الساحل الأيسر حيث أقاموا الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد والألعاب النارية.

© Sputnik. Nazek Mohammed ليلة رأس السنة في العراق

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، حررت محافظة نينوى، ومركزها الموصل ثاني أكبر مدن العراق سكانا ً بعد العاصمة بغداد،، بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في 30 أغسطس/آب 2017 الماضي.

© Sputnik. Nazek Mohammed ليلة رأس السنة في العراق

وأيضا ً شهدت العاصمة بغداد، احتفالا ً ساحرا ً أخلى البيوت من سكانها وتجمهرهم في الشوارع وقاعات الاحتفالات الفنية والثقافية والمراكز التجارية منها مول بغداد في الحارثية الذي أفتتح في أواخر أغسطس الماضي، وثق ليلة لا تنسى في ذاكرة العراقيين من البهجة والأمان.