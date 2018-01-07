مصرع عريس بعد 10 ساعات من زفافه في السعودية

كان الوافد الأفغاني على موعد مع الموت حرقا بعد ساعات من زفافه، فيما أصيبت عروسه بالاختناق، جراء حريق نشب في منزلهم الكائن بحي “العزيزية” بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، سار الشاب العشريني برفقته زوجته وعائلته برًّا، وبعد مرور 10 ساعات من وصوله لمنزله الكائن بحي العزيزية بمكة المكرمة لقي مصرعه في حادث مأساوي بعد احتراق منزله.

فيما تعرضت زوجته إلى اختناق من جراء الحريق، وباشر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إخماد الحريق، وباشر فريق بالإدارة التحقيق في الحادث، والتعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية. بحسب ما نقله موقع "سبق".

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الـ10.08 من صباح يوم أمس السبت، تلقينا بلاغًا، مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في شقة تقع بالدور الأرضي من عمارة مكونة من دورين، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده، ونجم عنه وفاة شخص، وإصابة امرأة باختناق وحالتها الصحية مستقرة، فيما تم إخلاء مبنى العمارة من الساكنين نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة.

وأشار الرائد الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.