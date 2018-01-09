الروس ينظرون بتفاؤل إلى مستقبل بلادهم

بين استطلاع أن المواطنين الروس يقيمون الوضع في بلادهم وفي حياتهم الشخصية على أنه كان أكثر إيجابية في عام 2017 مقارنة بـعامي 2015 و2016.

© Sputnik. Evgeny Biyatov بوتين عن عائلته: لم نكن أغنياء لكن كان لدينا تلفاز

سبوتنيك. يقيم المواطنون الروس الوضع في بلادهم وفي حياتهم الشخصية أكثر إيجابية في عام 2017 مقارنة بعامي 2015 و2016.

ووفقا لعلماء الاجتماع قيم 73 في المئة من المواطنين الروس، أن الوضع في روسيا جيد، وقيم 83 في المئة من المواطنين، إيجابيا نجاحهم الشخصي في عام 2017، وقدر 23 في المئة فقط الوضع في البلاد سلبيا.

وأصبح الروس أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل. إذ كان مؤشر التوقعات الاجتماعية في مجالات الحياة عام 2015 عند مستوى "- 55" بندا، ثم ارتفع عام 2016 إلى "- 41" بندا، وفي عام 2017 تضاعف إلى "- 23" بندا.

ويلاحظ أيضا أنه حسب رأي 34 في المئة من المستطلعين، أن أسوأ الأوقات ظلت في الماضي و37 في المئة يعتقدون أن الأسوأ سيأتي في المستقبل، و20 في المئة يعتقدون أن هناك صعوبات في الوقت الحاضر.

وأشار ستيبان لفوف، رئيس قسم البحوث في مركز أبحاث الرأي العام في جميع أنحاء روسيا، إلى أنه منذ نصف سنة كان لدى الروس شكوكا حول ما إذا كان هناك طريقة للخروج من الوضع الصعب الذي كانت فيه البلاد عام 2015. الآن الناس، في رأيه، يشعرون بالراحة أكثر، ويعتقدون أن كل شيء في البلاد يتطور كما ينبغي.