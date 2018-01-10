بالفيديو...وجبة طعام تتسبب بإصابة امرأة ببكتيريا "آكلة اللحوم" وموتها

أصيبت امرأة أمريكية بنوع قاتل من البكتيريا والمعرف بـ "آكلة اللحوم" بعدما أكلت مأكولات بحرية غير مطبوخة في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي التفاصيل، كانت جانيت ليبلانك والبالغة 55 عاما، تتجول برفقة عائلتها في أحدى الأسواق المحلية في ولاية تكساس، وقامت بشراء 24 محارا وآكلهم، لتنتشر بكتيريا "آكلة اللحوم" في ساقيها بغضون 48 ساعة، بحسب ما نقلته صحيفة " The Sun".

وصارعت جانيت المرض لمدة 21 يوما، لكنها لم تتمكن من البقاء على قيد الحياة، فيما حذرت عائلتها الآخرين من تناول المأكولات البحرية وخاصة المحار النيئ أو غير المطبوخ.

ويصاب أكثر من 80 ألف شخص كل عام ببكتيريا "Vibrio vulnificus"، وغالبا ما يعود السبب إلى تناول المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدا وفقا لمراكز مكافحة الأمراض.

At first, a Texas woman's friends and family thought it was an allergic reaction to eating raw oysters. Days later, they discovered she contracted a flesh-eating bacteria, that eventually killed her. https://t.co/lHIiKU2QhW pic.twitter.com/gbNrAFmq1u — CBS News (@CBSNews) January 9, 2018

وتعيش هذه البكتيريا في المياه المالحة الدافئة وهي تصيب غالبا الأشخاص الذين يستهلكون المأكولات البحرية النيئة أو الغير مطبوخة بشكل جيد، وكذلك الأشخاص الذين يحملون جروحا تلمسها مياه البحر، وهذه البكتيريا "يمكنها اجتياح مجرى الدم مما يسبب مرضا شديدا مهددا للحياة مع أعراض مثل الحمى والرعشة وانخفاض ضغط الدم فضلا عن ظهور تقرحات جلدية".