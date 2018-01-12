رئيس هيئة الأمر بالمعروف السعودية يفتي بجواز ممارسة المرأة للرياضة على إيقاع الموسيقى (فيديو)

أفتى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند خلال لقاء تلفزيوني عن السماح للمرأة بممارسة الرياضة على إيقاع الموسيقى.

الشيخ السند أجاب على اتصال هاتفي لإحدى المتصلات وأرادت معرفة إن كان يسمح لها بممارسة الرياضة في صالات رياضية على أنغام الموسيقى.

المتصلة عللت سبب ممارستها الرياضة لمعاناتها من بعض المشكلات الصحية، حسبما نقل موقع عاجل الإلكتروني.

ليرد عليها الشيخ السند قائلا: "يجوز هذا إذا كانت مريضة كما تقول وتحتاج إلى هذه التمارين الرياضية والأحمال التي تحتاجها لصحتها".

ويتابع قائلا:"عليها أن تناصح أهل هذا النادي وتناصحهم بترك هذا الأمر (تشغيل الموسيقى) إذا كانوا مسلمين فإذا استجابوا فالحمد لله،

وإلا فلها أن تضع على أذنيها من السماعات الخاصة بالجوال وتستمع إلى شيء يفيدها، وبذلك تنفك عن الاستماع إلى الموسيقى وبذلك لا يضرها شيء".