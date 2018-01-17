سلاح كوري شمالي جديد من النساء الحسناوات (صور)

تعد كوريا الشمالية أكثر الدول انغلاقا في العالم، لكنها تتميز بجمال نسائها، وقامت وكالة "سبوتنيك" بكشف من هن نساء كوريا الشمالية.

وقد جذبت نساء كوريا الشمالية ومعظمهن في العشرينات من عمرهن، العالم وخصيصا كوريا الجنوبية، وهذه دعاية ضخمة للبلاد، بحسب ما نقلته "إيجا نيوز".

يتناقض المظهر الجميل والراقي لنساء كوريا الشمالية مع نظام الدولة النووي المهدد.

© AP Photo/ Wong Maye-E شرطة كوريا الشمالية

وشاركت زوجة كيم جونغ أون في بطولة الألعاب الآسيوية لعام 2005، ويعتقد أنها تظهر في الصورة التالية من جهة اليمين.

© AFP 2018/ DONG-A ILBO مشجعات في كوريا الشمالية

وقد تم تعيين المشجعات لظهورهم الرابع في الجنوب بعد أن وافقت بيونغ يانغ على إرسال وفد إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بيونغ تشانغ على بعد 80 كم جنوب المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة إلى جزيرتين.

© AFP 2018/ Kim Jae-Hwan مشجعات في كوريا الشمالية

وقد انفصل الشمال والجنوب تماما بعد الحرب الكورية في عام 1953، دون وجود اتصال هاتفي مباشر أو بريدي بينهما.

© AFP 2018/ STR مشجعات كوريا الشمالية

وقامت كوريا الشمالية بتصدير تقويم في عام 2017 مع مضيفات شابة في زي قصير، وهذا يؤكد أن كوريا الشمالية تستخدم نسائها كسلاح لجذب السياح إلى البلاد.

© Photo/ Sputnik مضيفات طيران في كوريا الشمالية

ويختلف التقويم الجديد عن غيره بشدة إذ كانت كوريا الشمالية تصدر التقويم عادة مع صور المظاهر الطبيعية الخلابة.