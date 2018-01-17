مواقع قاتلة لأجهزة "آيفون" و"ماك بوك" يحظر دخولها

نشر أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عن وجود عدد من المواقع قادرة على إيقاف عمل أجهزة "آيفون" و"ماك بوك".

التغريدة التي أكدت على وجود بعض المواقع الإلكترونية التي توقف عمل آجهزة "آيفون" و"ماك بوك" بمجرد الدخول إليها.

هذه المواقع تؤدي إلى حصول مشاكل في نظام إعادة التشغيل، الأمر الذي دفع شركة "آبل" للعمل سريعا على حل هذه الثغرة في أجهزتها.

👋 Effective Power is back, baby!



chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq



⚠️ Do not use it for bad stuff.

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thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing! — Abraham Masri (@cheesecakeufo) ١٦ يناير، ٢٠١٨

يذكر بأن الشركة تعاني العديد من المشاكل مؤخرا بعد فضيحة المشاكل التي تتعلق ببطارية أجهزتها القديمة.

الأمر الذي دفع الشركة إلى الاعتذار من مستخدميها وقامت بطرح بطاريات جديدة لهواتفها القديمة وبأسعار رخيصة.

كما وقامت بعض الدوائر الحكومية التي تهتم بخدمة الزبائن والمشترين بتوجيه دعاوى قانونية بحق الشركة بعد هذه المشكلة.