فيفي عبده تخرج عن صمتها وتعلق على حقيقة رقصها في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن افتتاح الراقصة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية للرقص الشرقي في المملكة العربية السعودية، وانتشر إعلان يسوق بأن الراقصة عبدو تحضر لدورة تدريبية على الرقص الشرقي داخل السعودية مقابل 3 آلاف ريال.

ونفت الراقصة الشائعات عبر تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلة: "أنفي بشكل قاطع كل الأنباء المتداولة عن تقديمي دورات للرقص الشرقي بالسعودية… واحذر جمهوري من تصديق أو تداول تلك الشائعات".

انفي بشكل قاطع كل الأنباء المتداولة عن تقديمي دورات للرقص الشرقي بالسعودية… واحذر جمهوري من تصديق أو تداول تلك الشائعات #فيفي_عبده — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) January 17, 2018

وكان إعلان قد انتشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" يشير إلى إقامة الفنانة المصرية فيفي عبده دورة تدريبية عن الرقص الشرقي لـ9 أيام مقابل ثلاثة آلاف ريال.

وحسب "عكاظ"، أوضح المستشار القانوني المحامي فهد محبوب أن المادة السادسة في عقوبات الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية تؤكد أن مرتكبها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية.

وقال محبوب إن جريمة الترويج لـ"إشاعة الدورة" تندرج تحت الجرائم المعلوماتية.