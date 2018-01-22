ملياردير جديد كل يومين في سنة 2017

وفي الوقت نفسه، أشارت المنظمة إلى نقطة أخرى تدعو للقلق، وهي أنه "وفقا لمنظمة أوكسفام، لم تتحسن الحالة المالية لـ3.7 مليار من الفقراء في العالم على الإطلاق خلال العام الماضي. وبمقارنة النتائج التي تم التوصل إليها، خلصت المنظمة إلى أن الوضع المادي لـ42 من أغنى الأغنياء في العالم يساوي إجمالي حالة 3.7 مليار نسمة من الفقراء".
وأوضحت بأن حالة أصحاب المليارات ارتفعت في الفترة من 2006 إلى 2015 بنحو 13 بالمئة سنويا، أي بست مرات أسرع من متوسط راتب العمال، الذي زاد بمعدل 2 بالمئة بمعدل سنوي فقط.
هذا وتم جمع تقارير أوكسفام باستخدام بيانات كريدت سويس وفوربس، وكذلك على أساس استطلاع شمل 70 ألف شخص في 10 بلدان.
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