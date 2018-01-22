ملياردير جديد كل يومين في سنة 2017

عرضت منظمة "أوكسفام" الخيرية والإنسانية الدولية في دراسة أعدتها قبل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن العام الماضي شهد ظهور ملياردير جديد كل يومين، ليصل عددهم إلى 2043.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ملياردير أمريكي ينفق ملايين الدولارات لعزل ترامب

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للمنظمة، فإن المكاسب الرفاهية العالية لهذه الفئة من الناس لعام 2017 بلغت 762 مليار دولار، ونتيجة لذلك، تتركز 82 % من الثروة في العالم في أيدي 1% من السكان.

وفي الوقت نفسه، أشارت المنظمة إلى نقطة أخرى تدعو للقلق، وهي أنه "وفقا لمنظمة أوكسفام، لم تتحسن الحالة المالية لـ3.7 مليار من الفقراء في العالم على الإطلاق خلال العام الماضي. وبمقارنة النتائج التي تم التوصل إليها، خلصت المنظمة إلى أن الوضع المادي لـ42 من أغنى الأغنياء في العالم يساوي إجمالي حالة 3.7 مليار نسمة من الفقراء".

وأوضحت بأن حالة أصحاب المليارات ارتفعت في الفترة من 2006 إلى 2015 بنحو 13 بالمئة سنويا، أي بست مرات أسرع من متوسط راتب العمال، الذي زاد بمعدل 2 بالمئة بمعدل سنوي فقط.

هذا وتم جمع تقارير أوكسفام باستخدام بيانات كريدت سويس وفوربس، وكذلك على أساس استطلاع شمل 70 ألف شخص في 10 بلدان.