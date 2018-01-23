فيديو خادش للحياء لمحترف "الهلال" السعودي مع فتاة يثير غضب الجماهير

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمحترف نادي "الهلال" السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو برفقة إحدى الفتيات في وضع غير لائق، غضب الجماهير الهلالية.

يظهر المقطع المتداول، اليوم الثلاثاء، اللاعب والفتاة وهما يتبادلان الأحضان والقبلات ما أثار حالة من الغضب بين جماهير الكرة السعودية، وسط مطالبات للنادي بالتحقيق في الواقعة، خاصة أنه كان يرتدي قميصا يحمل شعار ناديه.

وعلق الكاتب السعودي، سلطان الزايدي، على الحادثة قائلا "الفيديوهات المخزية التي يتعمد إرسالها محترف الهلال إدواردو يجب أن لا تمر مرور الكرام… يجب أن يكون لإدارة الهلال قرار رادع وأيضا لاتحاد الكرة".