مواطن روسي يصطاد تنينا مائيا (صورة)

شارك أحد سكان مدينة أومسك الروسية صورة غير عادية للحيوان الذي تمكن من اصطياده أثناء رحلته لصيد السمك.

اصطاد الرجل أحد أنواع السمك والذي يدعى (سمك الكراكي)، ولكن يشبه إلى حد كبير تنينا مائيا، حيث يمكن ملاحظة بعض الأشواك (النتوءات) على رأس السمك مما أعطاها شكلا يشبه المخلوقات الأسطورية.

Житель Омска поймал щуку, напоминающую подводного дракона.

На ее голове видны образования, похожие на шипы мифических существ. pic.twitter.com/smJluRWzuM — славянин (@serbret981) January 27, 2018

ويقول بعض الخبراء، إن السمكة الغريبة التي تم اصطيادها لاتزال ضمن الحدود الطبيعية، مؤكدين أن القرون يمكن أن تنمو لدى هذا النوع من الأسماك ولكن بحالات نادرة جدا.