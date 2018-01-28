وفاة الجندي الأمريكي صاحب صورة "القطة الصغيرة" في الحرب الكورية

توفي برانك برايتور، أحد قدامى المحاربين الأمريكيين، وهو صاحب الصورة الشهيرة التي تعود إلى الحرب الكورية، قبل نحو خمسين عاما، والتي ظهر فيها وهو يعتني بقطة صغيرة خلال الحرب.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، أن أفراد عائلة برايتور، البالغ من العمر 90 عاما، توفي في منزله في "نيو مكسيكو" يوم من الشهر الجاري، بعد أن واجه مشاكل صحية لعدة سنوات.

وكان برايتور أحد المراسلين الذين أرسلوا إلى الخطوط الأمامية ضمن الفرقة البحرية الأولى في عام 1952، واكتسب اهتماما عالميا بعد أن نشرت الصورة التي توضح اهتمامه بالقطة الصغيرة وإعطائها الدواء، في أكثر من 1700 صحيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحصلت على عدة جوائز عالمية.

A hero to the American people and a hero to kittens. A sergeant during the Korean War, Frank Praytor, made famous from this photo below during the Korean War in 1952, passed away this month. Semper Fidelis Marine.



For more: https://t.co/8VzfSUrqGJ pic.twitter.com/8SE1J9iHRB — U.S. Marines (@USMC) January 26, 2018

​ونشرت قوات "البحرية الأمريكية" تغريدة تحمل صورة برايتور، وصفته فيها بأنه "بطل الشعب الأمريكي والقطط أيضا".