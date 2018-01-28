رحيل مؤسس شركة "إيكيا" السويدية العملاقة عن عمر يناهز91 عاما

أعلنت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة المتخصصة في الأثاث والمفروشات المنزلية والمكتبية رحيل مؤسسها إينغفار كامبراد في منزله بمدينة سمولاند في السويد عن عمر يناهز 91 عاما.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin/File Photo شركة سويدية تعمل بكفاءة دون رئيس ومديرين

القاهرة- سبوتنيك .وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد أن "مؤسس إيكيا وإيكانو وأحد أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين إينغفار كامبراد رحل بسلام، في منزله، بمدينة سمولاند بالسويد، في 27 كانون الثاني/يناير، عن عمر يناهز 91 عاما،

بعد فترة قصيرة من المرض".

وبحسب البيان "ولد كامبراد في سمولاند جنوبي السويد عام 1926، وفي 17 أسس شركة "إيكيا"، التي ألتزم بعمله فيها طوال حياته، إذ كانت تقوده رؤية لخلق تفاصيل حياة يومية أفضل للعديد من الناس".

وقال توربغورن لوف رئيس مجموعة "إيكيا" "يحزننا بشدة رحيل إينغفار.. مازالنا نتذكر إخلاصه ومسؤوليته إلى جانب العديد، وعدم الاستسلام ابدا، والمحاولة دائما ليصبح أفضل"، بحسب البيان.

يذكر أنه منذ عام 1988 لم يكن لكامبراد دورا عمليا في "إيكيا"، لكنه استمر في المساهمة في العمل بصفته مستشارا كبيرا.

و"إيكيا" هي شركة سويدية عالمية متخصصة في صناعة الأثاث، ومستلزمات المنازل والمكاتب، تأسست في عام 1943، ولها الآن أكثر من 300 متجر في 29 دولة حول العالم.