بسبب الجوع... فر وعاد إلى سجنه طواعية (صور)

تم القبض على سجين من سجن بومونت الاتحادي في مقاطعة جيفرسون بولاية تكساس في محاولة للعودة إلى مرفق الإصلاحيات ومعه طعام.

سبوتنيك. وتلقت الشرطة تقارير تفيد بأن عدة أشخاص كانوا يهربون من السجن إلى المزرعة المجاورة، حيث كانت هناك شاحنة غير معروفة بانتظارهم مع البضائع، بحسب ما ذكر على صفحة شريف المقاطعة على "الفيسبوك".

وقامت الشرطة بتركيب كاميرات خفية في المنطقة. وعندما تم تأكيد المعلومات، نصبت الشرطة كمينا وتم القبض على الهارب، الذي اسمه جوشوا هانسن البالغ من العمر 25 عاما وهو محتجز بسبب قضية مخدرات.

وكان الرجل يحمل حقيبة رياضية معه. ووجد فيها ضباط إنفاذ القانون ثلاث زجاجات من براندي، وزجاجة من الويسكي، والسجائر والسندويشات وكمية كبيرة من الطعام محلية الصنع كالنقانق، والشواء والدجاج المقلي.

وألقي القبض على هانسن وهو الآن في السجن. والتحقيق في الحادث مازال مستمرا.