زوجة عمرو دياب ترد على زوجها بطريقة صادمة بعد تسريب صور له مع فنانة مصرية (صور)

وعلقت الفنانة على الصورة التي جمعتها مع شخص يدعى عمر شلبي، قائلة "أحب أصدقاء الطفولة للغاية".
وقامت عاشور بنشر الصورة بعد فترة وجيزة من انتشار عدة صور تجمع النجم المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
#عمرو_دياب #أحمد_أبو_هشيمة #دينا_الشربينى فى الفورسيزون 😀#حكاياتنا pic.twitter.com/5yfN2k84Xx— 7kayatna — حكاياتنا (@7kayatna1) January 26, 2018
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورة عاشور، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنها تحاول إثارة غضب وغيرة زوجها وهناك من اعتبر أنها لا تكترث له بل تمارس حياتها كأنه ليس معها.
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