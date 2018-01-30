زوجة عمرو دياب ترد على زوجها بطريقة صادمة بعد تسريب صور له مع فنانة مصرية (صور)

أثارت زوجة الفنان عمرو دياب، زينة عاشور، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة مع صديقها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".

وعلقت الفنانة على الصورة التي جمعتها مع شخص يدعى عمر شلبي، قائلة "أحب أصدقاء الطفولة للغاية".

Публикация от Zeina (@zeinaashour) Янв 27, 2018 at 11:07 PST

وقامت عاشور بنشر الصورة بعد فترة وجيزة من انتشار عدة صور تجمع النجم المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورة عاشور، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنها تحاول إثارة غضب وغيرة زوجها وهناك من اعتبر أنها لا تكترث له بل تمارس حياتها كأنه ليس معها.