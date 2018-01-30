"26 خروفا و10 عنزات على ظهر سفينة" فكم عمر قائدها؟... سؤال حير الصينيين

أثار سؤال في أحد امتحانات المرحلة الابتدائية، في الصين، بين الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين، جدلا واسعا، إذ يعتبر أنه لا يمكن الإجابة عليه بطريقة منطقية.

فبحسب موقع "ساوث شاينا مورننج بوست"، كان السؤال الذي جاء في امتحان الرياضيات للصف الخامس، يقول "إذا كان هناك سفينة تحمل 26 خروفا و10 عنزات، فكم يبلغ عمر ربان السفينة؟".

الحيرة لم تقتصر على الطلبة، الذين وجه لهم السؤال فحسب، بل وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول المستخدمون حل السؤال، في حين سخر الآخرون من واضعه.

الموقع الصيني أورد بعض من إجابات الطلاب، وكان منها أن الربان لابد أن يكون عمره أكثر من 18 عاما، حتى يكون متمكنا من قيادة السفينة.

26 sheep + 10 goats = backlash over Chinese school maths test https://t.co/ERGEYiBJHs — SCMP News (@SCMP_News) January 28, 2018

​في حين أجاب طالب آخر بالقول "لا يمكننا حساب عمر الربان، لأن عدد الخراف والماعز على ظهر السفينة ليس له أي علاقة بعمر قائدها".

وفي الوقت نفسه أجاب عدد من الطلاب بأن السؤال قد وضع بطريقة غير صحيحة، أو أن به خطأ طباعي.

إلا أن الجهة التعليمية المسؤولة أكدت أن السؤال ليس به أي خطأ، موضحة أنه تم وضعه لتنمية قدرات الطلاب النقدية.

كما أشارت، بحسب الصحيفة الصينية، إلى أن السؤال ليس له إجابة محددة وأن الغرض منه هو اختبار قدرة الطلاب التفكير النقدي. وتابعت "كل إجابة يمكن أن تعكس شخصية مختلفة. والسؤال الذي يمكن أن يكون له إجابات مختلفة هو سؤال جيد".