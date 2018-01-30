بيل غيتس يخشى إصابته بمرض ألزهايمر

أفصح مؤسس شركة "مايكروسوفت"، وأحد أغنياء العالم، بيل غيتس، عن مخاوفه من الإصابة بمرض ألزهايمر.

© AP Photo/ Nati Harnik بيل غيتس يتبرع بمبلغ خيالي من أجل "بقرة مثالية"

وأوضح غيتس في حديثه مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن سبب تخوفه من الإصابة بهذا المرض، هو والده، الذي أصيب به، ويبلغ من العمر 92 عاما، بحسب تقارير متعددة.

وأشار بيل غيتس (62 عاما) إلى أنه تبرع بمبلغ 100 مليون دولار، لصالح أبحاث مرض ألزهايمر، بعد أن تم تشخيص حالة والده الطبية، بأنه مصاب بهذا المرض، وهو ما جعله يقلق من أن مخه قد لا يعمل بشكل سليم لفترة طويلة.

وقال بيل غيتس: "إن عدد الناس الذين يصابون بألزهايمر في ازدياد، وإنه لمرض تراجيدي".

وأدلى بيل غيتس بتصريحاته السابقة، لمذيعة "إن بي سي" ماريا شرايفر، الزوجة السابقة لممثل أفلام الحركة أرنولد شوارزينغر.

يذكر أن علاقة بيل غيتس بوالده عندما كان شابا، لم تكن جيدة، ولكن بعد سنوات تحسنت، وأصبح يراه كمثل أعلى.

وتقدر قيمة ثروة بيل غيتس، بنحو 92.7 مليار دولار أمريكي، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وترك غيتس منصبه في شركة "مايكروسوفت"، وأصبح متفرغا للأعمال الخيرية بشكل كامل.