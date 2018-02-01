روسيا تعود لقائمة الدول العشر الأوائل بعدد السياح إلى دبي

أعلنت القنصلية الروسية العامة في دبي، اليوم الخميس، أن الاتجاه التصاعدي لتدفق السياح من روسيا كان واضحا في الآونة الأخيرة.

© RIA Novosti. Yuri Somov دبي والغردقة تتصدران قائمة وجهات السياح الأفضل في الشرق الأوسط

دبي- سبوتنيك . وقال القنصل العام الروسي، غوتشا بوتشيدزه، لوكالة "سبوتنيك":"مقارنة بعام 2016، زاد عدد المواطنين الروس القادمين إلى الإمارات للسياحة في عام 2017 بنسبة 92 بالمئة،

وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع السريع في تدفق السياح هو تسهيل نظام التأشيرات".

وأضاف بوتشيدزه:" ارتفع عدد المسافرين بين مطارات دبي والشارقة والفجيره ورأس الخيمة والمدن الروسية، وتتم إضافة اتجاهات جديدة.

وإذا قارنا بين عامي 2016 و2017، سنجد زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية في الأسبوع: 78 و 118 على التوالي".

وبذلك، عادت روسيا في عام 2017، إلى قائمة الدول العشر الأوائل من حيث عدد الزوار لدبي.

ويذكر أنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للمواطنين الروس الحصول على تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما مع إمكانيه التمديد لفترة مماثلة من الزمن، وفقا للقواعد المقررة في البلاد.

ولتمديد فترة التأشيرة، خلال التواجد في البلاد، تحتاج لتقديم طلب إلى إدارة الهجرة في الإمارة المتواجد فيها، وتبلغ تكلفة تمديد التأشيرة في دبي حوالي 750 درهما (200 دولار)،

وفي حال كان المواطن الروسي يعتزم البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من شهرين، سيتعين عليه تقديم طلب إلى وكالة سياحة (أو أن يقدم طلباً للحصول على تأشيرة من خلال شركة الطيران)،

وفي هذه الحالة، ستكلف التأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما حوالي 1000 درهم حوالي 300 دولار، كما كان الحال عليه قبل تبسيط نظام التأشيرات.