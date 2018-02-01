أدرعي"يغرد": أي دولة عربية يمكن زيارتها بجواز سفر إسرائيلي

أدرعي الذي "غرد" قائلا:" تفتح #إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام.
وبالفعل، الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى #دول_عربية مختلفة بواسطة #جواز_السفر_الإسرائيلي
هل تعرفون إلى أي دول عربية يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي؟
تفتح #إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام. وبالفعل، الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى #دول_عربية مختلفة بواسطة #جواز_السفر_الإسرائيلي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2018
هل تعرفون إلى أي دول عربية يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي؟ #ترقبوا_الإجابة#شاركوني_إجاباتكم#سؤال_الاسبوع pic.twitter.com/cbUorn20H4
وطلب أدرعي من متابعيه إرسال إجاباتهم وترقب الإجابة الصحيحة التي سيعلن عنها في وقت لاحق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)