أدرعي"يغرد": أي دولة عربية يمكن زيارتها بجواز سفر إسرائيلي

أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" سؤالا لجميع متابعيه، حول الدول العربية التي يمكن السفر إليها بواسطة جواز السفر الإسرائيلي.

أدرعي الذي "غرد" قائلا:" تفتح #إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام.

وبالفعل، الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى #دول_عربية مختلفة بواسطة #جواز_السفر_الإسرائيلي

هل تعرفون إلى أي دول عربية يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي؟

تفتح #إسرائيل يديها للسلام مع كافة الدول العربية التي تريد العيش بسلام. وبالفعل، الكثير من الإسرائيليين يسافرون إلى #دول_عربية مختلفة بواسطة #جواز_السفر_الإسرائيلي

هل تعرفون إلى أي دول عربية يمكن السفر بواسطة جواز السفر الإسرائيلي؟ #ترقبوا_الإجابة#شاركوني_إجاباتكم#سؤال_الاسبوع pic.twitter.com/cbUorn20H4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2018

وطلب أدرعي من متابعيه إرسال إجاباتهم وترقب الإجابة الصحيحة التي سيعلن عنها في وقت لاحق.