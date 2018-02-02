مجرمات يجذبن الآلاف بجمالهن (صور)

وجمع حساب "ماغشاوتيس" قائمة جرائم واسعة النطاق: منها استخدام وثائق مزيفة وتخزين المخدرات والقتل والسرقة والخطف.
ويقوم مشرف الحساب بتحديث الصفحة باستمرار، والتي يشترك فيها أكثر من 62 ألف شخص.
moving traffic violation and driving while license suspended pic.twitter.com/6xuTqzNAQd— mugshawtys (@mugshawtys) February 1, 2018
وتم اعتقال هذه الفتاة بسبب مخالفة مرورية، وقيادة السيارة برخصة منتهية مدتها.
felony shoplifting pic.twitter.com/utFhbuJ9kG— mugshawtys (@mugshawtys) January 31, 2018
اعتقلت بحكم جناية سرقة.
battery by strangulation pic.twitter.com/n0Athzflag— mugshawtys (@mugshawtys) January 29, 2018
الضرب خنقا.
second degree retail fraud pic.twitter.com/Lrot2RP5vN— mugshawtys (@mugshawtys) January 28, 2018
الاحتيال من الدرجة الثانية في قطاع التجزئة.
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