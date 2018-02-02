مجرمات يجذبن الآلاف بجمالهن (صور)

نشر حساب "ماغشاوتيس" على "تويتر"، صورا لأجمل المجرمات في العالم.

وجمع حساب "ماغشاوتيس" قائمة جرائم واسعة النطاق: منها استخدام وثائق مزيفة وتخزين المخدرات والقتل والسرقة والخطف.

ويقوم مشرف الحساب بتحديث الصفحة باستمرار، والتي يشترك فيها أكثر من 62 ألف شخص.

moving traffic violation and driving while license suspended pic.twitter.com/6xuTqzNAQd — mugshawtys (@mugshawtys) February 1, 2018

​وتم اعتقال هذه الفتاة بسبب مخالفة مرورية، وقيادة السيارة برخصة منتهية مدتها.

​اعتقلت بحكم جناية سرقة.

​الضرب خنقا.

second degree retail fraud pic.twitter.com/Lrot2RP5vN — mugshawtys (@mugshawtys) January 28, 2018

​الاحتيال من الدرجة الثانية في قطاع التجزئة.