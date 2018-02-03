لماذا يكتسب الرجال الوزن بعد الزواج

وأشار الباحثون في جامعة باث، إلى أن الرجال العزاب يحافظون على لياقتهم ونحافتهم، وذلك سعيا منهم من أجل اجتذاب الفتيات نحوهم، ولكنهم يبدأون في تناول الأطعمة الأقل صحية، والأكثر دسامة بعد الزواج.
وتفسر رئيسة الدراسة، جوانا سيردا، أن من يخوضون علاقات، يتناولون الطعام بدرجة أكبر، بسبب الالتزامات الاجتماعية التي قد تنشأ بعد الزواج.
“@EconBizFin: Getting married makes men fat but women thinner http://t.co/4jlW2Vh5lZ pic.twitter.com/XcgyjLqTJX” cc-@HadsizinBaskani:)— Sohini Mookherjee (@SohiniMookherje) November 2, 2014
بينما قالت إن الرجال الذين مازالوا في مرحلة البحث عن شريكة للحياة، يبذلون مجهودا مضاعفا من أجل الحفاظ على لياقتهم، عكس الأفراد المتزوجين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المتزوجين.
وقامت سيردا في دراستها، بتحليل بيانات الطول والوزن على 8.729 رجلا، والتي جمعتها من عام 1999 وحتى 2013، فاكتشفت أن مؤشر كتلة جسم الرجل ينخفض قبل وبعد الطلاق مباشرة، بينما لم تتأثر بحمل زوجته.
وأضافت أن هناك حوالي 7 من كل 10 رجال متزوجين في بريطانيا (65 في المئة)، يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة.
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