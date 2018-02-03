لماذا يكتسب الرجال الوزن بعد الزواج

ذكرت دراسة علمية، أن الرجال المتزوجين يكتسبون الوزن، مقارنة بأقرانهم، غير المتربطين عاطفيا.

© Fotolia/ Billion Photos حال المتزوجين من خلال هذه التغريدات الطريفة

وقالت إن مؤشر كتلة أجساد الرجال يزداد، بعد الزواج، وعقب إنجاب أول طفل، وفقا لـ صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأشار الباحثون في جامعة باث، إلى أن الرجال العزاب يحافظون على لياقتهم ونحافتهم، وذلك سعيا منهم من أجل اجتذاب الفتيات نحوهم، ولكنهم يبدأون في تناول الأطعمة الأقل صحية، والأكثر دسامة بعد الزواج.

وتفسر رئيسة الدراسة، جوانا سيردا، أن من يخوضون علاقات، يتناولون الطعام بدرجة أكبر، بسبب الالتزامات الاجتماعية التي قد تنشأ بعد الزواج.

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بينما قالت إن الرجال الذين مازالوا في مرحلة البحث عن شريكة للحياة، يبذلون مجهودا مضاعفا من أجل الحفاظ على لياقتهم، عكس الأفراد المتزوجين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عند المتزوجين.

وقامت سيردا في دراستها، بتحليل بيانات الطول والوزن على 8.729 رجلا، والتي جمعتها من عام 1999 وحتى 2013، فاكتشفت أن مؤشر كتلة جسم الرجل ينخفض قبل وبعد الطلاق مباشرة، بينما لم تتأثر بحمل زوجته.

وأضافت أن هناك حوالي 7 من كل 10 رجال متزوجين في بريطانيا (65 في المئة)، يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة.