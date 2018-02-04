كزاخستاني يخدع لجنة التحكيم ويصل إلى نهائيا مسابقة ملكة الجمال (صور)

وأصبح بطل القصة، شاب يبلغ من العمر 22 عاما يدعى، إلاي دياغيليف، والذي قام بإرسال صوره للمشاركة في المسابقة، حيث أبهرت الصور العديد، مما سمح له بالوصول إلى نهائيات المسابقة.

Публикация от Dyagilev ILay / Дягилев Илай (@vozhzd) Окт 8, 2017 at 10:29 PDT

وقال الشاب لوكالة "سبوتنيك" إنه "نشب خلاف بينه وبين أصدقائه حول جماله. وعندها قررت المشاركة في هذه المسابقة. وأنا شخصيا من مشجعي الجمال الطبيعي. والآن يمكنك أن تلاحظوا أن العديد من الفتيات يضعن نفس المكياج ويلبسون نفس لباس بعض المشاهير ويعتقدن أنهم أصبحوا جميلات. أن لا أعتقد هذا".

وأشار الشاب إلى أنه في الماضي كان الفتيات تتمتعن بجمال طبيعي وكاريزما أنثوية، وليس فقط منظرا خارجيا.

Публикация от Dyagilev ILay / Дягилев Илай (@vozhzd) Июн 16, 2017 at 9:50 PDT

وأضاف "لقد وصلت إلى النهائيات، وعندما أدركت أنني قد ذهبت بعيدا، قررت أن أفصح عن نفسي. حيث تلقيت 4 آلاف صوت للوصول إلى النهائيات من جميع أنحاء كزاخستان".

ويشار إلى أن دياغيليف يعيش ويعمل في مدينة ألماتي الكزاخستانية. كما أنه يشارك في عروض الأزياء مع مجموعة من أصدقائه، الذين يبتكرون مختلف الأفكار لجلسات التصوير.