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19:59 06 فبراير/ شباط 2018
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    رجل متنكر في صورة الدمية الخشبية بينوكيو في عيد الهالوين 2008

    8 نصائح لاكتشاف الشخص الكذاب بسهولة

    © AP Photo/ RICHARD DREW
    مجتمع
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    قد يضطر المرء إلى الكذب أو إخفاء الحقيقة أو تغييّر وقائعها، لكي ينجو من مأزق، أو حرصا منه على عدم إيذاء مشاعر أحبائه.

    ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتخذون من الكذب وسيلة للحياة، ويتطوّر الأمر لديهم إلى أمر مرضي، ولكي نفرق بين هؤلاء وبين الذين يكذبون تحت ضغوط معينة، فإن هناك دراسة جديدة توضح معالم الكذاب، وفقا لصحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية.

    تشير الدكتورة لين تن برينك، من كلية هامس لإدارة الأعمال، إلى أن هناك 8 تغيّرات فسيولوجية وسلوكية، من السهل رصدها على الشخص، لاكتشاف كذبه:

    1) يغطون أفواههم

    عادة ما يغطي الكذاب فمه بواسطة يده، أو حتى أن يلمس شفتيه، وذلك كجزء من لغة الجسد اللاإرادية الصادرة منه، والتي تترجم عدم رغبته في التواصل أثناء مواجهته.

    كما أن الكذاب أحيانا ما يغطي أجزاء محددة من جسده، ومنها الرأس والعنق والبطن، لأن الكذب يشعرهم بأنهم معرّضون للخطر ومنفتحين عليه. 

    2) التكرار والتفاصيل الصغيرة

    لا يحب الكذاب أن يبقى صامتا، لذا فإنه يميل إلى التحدث بشكل أكثر من اللازم، وكلما التزمت بالصمت فإنه يسرد تفاصيل كثيرة وغير مطلوبة، من أجل دعم قصته، ولإقناع من حوله بخداعه.

    كذلك يميل الكذاب إلى تكرار عبارات محددة طوال الوقت، وذلك لكي يكتسب الوقت من أجل تجميع أفكاره. 

    3) استعداد للهروب

    في محاولة لا إرادية، يسعى الكذاب للهروب من الموقف، فدائما ما تراه متواجدا بالقرب من الباب للهروب من خلاله، وفي حالة أنه يجلس باسترخاء، إنه يغيّر جلسته إلى انتصاب، وذلك لأن جسده يصبح في وضعية الهروب في أية لحظة.

    4) كلماتهم عكس لغة جسدهم

    لا تتطابق كلمات الكذاب مع لغة جسده، فمثلا عندما يتحدث أحدهم إليك عن المآسي التي مر بها وتسببت في تركه للعمل، بينما هو يبتسم أثناء حديثه، كما أن حركات يديه وإيماءاته تشير إلى حماسة غير طبيعية.

    5) تغيّرات في التنفس

    يواجه الكذاب صعوبة في التنفس، وهذا ناتج من ارتفاع ضغط الدم أثناء كذبه. 

    6) حركة العين

    عملا بالمقولة الشهيرة أن "العين هي نافذة الروح"، فإن الكذاب دائما ما يغيّر من اتجاه رؤيته، فعندما يكذب ينظر إلى أسفل، وعندما يقول الحقيقة فإنه ينظر إليك مباشرة.

    وبإمكانك أن ترصد الكذاب بسهولة، عندما تراه ينظر إلى الباب أثناء حديثه، وذلك في رغبته في الهروب.

    7) العدوانية

    يميل الكذابون للعدوانية، ويصبحون متحفزين لك، أثناء حديثهم معك، وأحيانا ما يحدقون فيك دون أن تطرف أعينهم، في محاولة منهم لإظهار أنهم صادقين.

    8) التململ

    إن التململ علامة حقيقية على الطاقة العصبية، ويتدرب الكذاب على هذه التقنية، في حال قلقه من أنك لا تصدقه.

    ويعكس الكذاب تململه من حركات، مثل اللعب في شعره، وطرقعة أصابع يديه أو قدميه، وشذ أذنيه.

    أيضا من حركات التململ عند الكذاب، هو جر القدمين، وذلك لأنه يشعر بالضعف ويرغب في الفرار.

    انظر أيضا:

    نتنياهو: عباس "كذاب"
    عسكري سوري سابق: أوباما "كذاب"
    الكلمات الدلالية:
    كذابون, كذاب, بينوكيو, كذب, مجتمع, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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