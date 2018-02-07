3 سيدات سعوديات يحرمن من مكافأة قيمة لسبب غريب

يعتمد مدير إحدى الشركات في السعودية على نظام مكافآت للعمال المواظبين على العمل في الوقت المحدد وعدم التأخير، حيث يقدم على صرف محفزات مالية في آخر كل شهر.

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED سيدات أعمال سعوديات يتطلعن للاستثمار في روسيا

وتأخرت 3 سيدات عن العمل في اليوم الأخير من الشهر، وذلك بسبب الازدحام الذي يشهده طريق الملك فهد في العاصمة الرياض، مما أدى إلى عدم حصولهن على المحفزات التي كانوا بانتظارها لمدة شهر كامل.

وبسبب الازدحام الشديد تأخرت السيدات 10 دقائق فقط عن الوقت المحدد، الأمر الذي حرمهن من الحصول على المكافأة، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

وأوضحت إحداهن أن صاحب عملهن دائما ما يعمل على صرف الحوافز التشجيعية للعاملين والعاملات في الشركة من أجل رفع كفاءتهم في المكان وحثهم على الإبداع.