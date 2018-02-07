عجوز عربية ثمانينية تكتشف حملها في الشهر الرابع

اكتشفت سيدة تونسية في الثمانين من عمرها أنها حامل في الشهر الرابع، فأصيبت بصدمة ودهشة إثر ذلك.

شعرت السيدة بتعب مفاجئ مما اضطرها للذهاب إلى الطبيب ليفاجئها بخبر حملها بالشهر الرابع، وطالبت العجوز الأطباء في مشفى بوزيد التونسي بالتخلص من الجنين، ولكن الطبيب رفض ذلك، بسبب فترة الحمل الطويلة وأنه من غير الممكن إنزال الطفل.

وقال الأخصائي، نوفل اليوسفي في تصريحات لصحف تونسية، إن طلب السيدة إنزال جنينها يأتي بناء على حرجها من حالة الحمل التي فسرها الطبيب بالنادرة والاستثنائية، ذلك أن البويضة يمكن أن تختفي ولا تظهر إلا بعد نحو 30 أو 40 عاماً وهي ظاهرة تسمى عند العامة بـ"الراقد" ويقال تلك المرأة "عندها الراقد"، ويعني ذلك أن البويضة ترقد ولا تستفيق إلا بعد مدة.