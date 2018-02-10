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15:53 10 فبراير/ شباط 2018
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    عيد الحب، عيد العشاق ، فالنتاين

    5 طرق لقضاء عيد "فالنتاين" مثالي... حتى لو كنت عازب

    © Sputnik. Sergey Malgavko
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    بينما ينشغل العشاق والأزواج حاليا في البحث عن أفضل هدية لأحبائهم، قبل حلول عيد "الفالنتاين"، في 14 فبراير/شباط، فلابد أن يفكروا أيضا في كيفية قضاء تلك المناسبة المميزة، بأفضل صورة ممكنة.

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    CC0 / Pixabay
    هدايا رخيصة وغير تقليدية في "الفالنتاين"... بعيدا عن الورود والشوكولاتة
    وهذه هي 5 طرق لاحتفال بـ "عيد حب" مثالي مع حبيبك، كما يوضح موقع "ويكيهاو":

    الطريقة الأولى) قضاء وقت مميز مع الابتعاد عن هذه المشتتات

    احرص على أن قضاء أوقاتا مميزة مع الحبيب، وذلك إما بالخروج سويا لتناول العشاء في مكان يتسم بالرومانسية، وأضواء الشموع الخافتة، أو اجلس معه على الأريكة لمشاهدة فيلم سينمائي، مع ضرورة تجنّب أي شكل من أشكال التشتيت، مثل تصفح الإنترنت عبر هاتفك الذكي، أثناء جلوس حبيبك معك، أو إجراء المكالمات الهاتفية، بينما أنت في وسط العديدين، أو أن نؤدي مهام بنفسك أو مع مجموعة من الأشخاص. 

    الطريقة الثانية) تصميم بطاقة معايدة

    إذا صممت بطاقة معايدة بنفسك لحبيبك، فإن هذا سيكون أكثر تأثيرا على حبيبك، من شرائك لبطاقة من السوق.

    ولكي تصبح أكثر تمييزا، فاذكر في البطاقة المصممة بنفسك، وصفا لحبيبتك كما تراه، أو قصيدة شعر، مع إمكانية إضافة مقولة مأثورة شهيرة في خلفية البطاقة، على سبيل المرح والدعابة.

    الطريقة الثالثة) الحلوى والشوكولاتة

    إن إهداء صندوق صغير من الشوكولاتة، على شكل قلوب، يفي بالغرض تماما، وذلك في حالة أن كنت طالبا في المدرسة، وترغب في إهداء زميلتك هدية ترسخ في ذهنها. 

    الطريقة الرابعة) الورود… لكل لون مناسبة

    إن كل لون للورود يعبر عن مناسبة معينة، فمثلا (اللافندر) والورود البنفسجية ملائمة في المواعدات الأولى، والوقوع في الحب من النظرة الأولى، بينام الصفراء والبرتقالية والوردية، مناسبة للتعبير عن الإعجاب، أما الحمراء فهي المطلوبة لعيد الحب، لأنها تشير إلى العواطف والحب والجمال.

    الطريقة الخامسة) للعزاب فقط

    وفي النهاية، من قال إن عيد الحب (الفالنتاين) لا يصلح إلا للأزواج فقط، فمن الممكن أن تقضي أفضل الأوقات بهذه المناسبة وأنت عازب، للتعبير عن حبك لنفسك، وذلك بتدليل نفسك بداخل منتجع صحي، أو السفر إلى مكان، أو الجلوس لمشاهدة مباراة أو فيلم 

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    الكلمات الدلالية:
    عيد العشاق, عيد الحب, الفالنتاين, Valentine's Day, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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