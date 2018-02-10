10 عادات من التاريخ لتحسين حياتك العاطفية... إحداها فرعونية

قد يكون أمرا صعبا العثور على شريك الحياة المناسب، ولكن من الممكن أن يساعدك التاريخ على هذا.

وسواء كنت مازلت تبحث عن شريكك المثالي، أو أن تحسن من حياتك العاطفية، بعد أن أصابها بعض الفتور، فإليك نصائح مستقاة من التاريخ لمساعدتك، وفقا لموقع "ليست فيرس":

1) المروحة اليدوية

انتشرت المراوح اليدوية منذ آلاف السنين، وكانت إكسسوارا جذاب بالنسبة لنساء أوروبا خلال القرن الـ 18.

ولكن لا يقتصر استخدام المراوح الورقية على تحسين مظهر المرأة، ولكن أيضا لإرسال رسائل غرامية سرية لمن يعجبن به من جنس الرجال.

ولكل حركة بالمروحة الورقية دلالة معينة، فمثلا إخفاء العيون وراء مروحة مفتوحة، تعني "أحبك"، بينما حمل المروحة في اليد اليسري تعني الرغبة في الحديث مع من تعجب به، أما تدويرها باليد اليسرى، فهذا إنذار للرجل بأن شخص ما يراقبهما.

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2) شريك من سوق الزواج

أشار المؤرخ هيرودوت في كتب التاريخ، إلى وجود عادة قديمة في القرى البابلية، وهي "سوق للزواج" يضمن للجميع الزواج والاقتران، بصرف النظر عن وضعه المادي، وسواء كان غنيا أو فقيرا، أو قبيح الشكل.

وبدأ "سوق الزواج" في البداية، من كونه مجرد مزاد، وكان يتم عرض فيه في البداية النساء الجميلات، اللاتي كن بسعر ثمين، وهو ما يعني أنهن يتزوجن من رجال أثرياء، ولكن تم تغيير قواعد اللعبة، لتصبح النساء القبيحات أو المتقدمات في العمر، أو من يعرجن، هن من يتم عرضهن في بداية المزاد.

وكان الآباء يرفضون تزويج بناتهم ممن يحبونهم، وإنما من "سوق الزواج" فقط، وفي حال عدم نجاح الزيجة فإن هناك ضمانا لاسترداد النقود.

RT gjeni_u: Edwin Longsden Long RA, 1829-1891, English painter, The Babylonian Marriage Market, 1875 pic.twitter.com/Tmf4stRmU2 — ⠠⠁⠓⠍⠑⠙ (@InternetAbusier) September 3, 2017

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3) لغة سرية

غالبا ما كانت السرية هي اللغة المفصلة بين العشاق، للتعبير عن حبهم، فمثلما نعبر عن حبنا في الوقت الحالي عن رسم قلب بيدنا دون أن نتحدث، فإن المخترع توماس إديسون كان يعبر عن حبه واشتياقه لزوجته الثانية مينا، عن طريق الشيفرة السرية "مورس".

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4) لا تسكر أمام حماك

قد لا يكون إثارة إعجاب حمواك شيئا مهما هذه الأيام، ولكن كان أمرا ضروريا للغاية في القرن السادس قبل الميلاد، عندما رغب هيبوكليديس في الزواج من أغاريست، ابنة كليستينس، طاغية سيسيون.

وبدلا من عرض ابنته للزواج مقابل أغلى سعر، فقام كليستينيس بتنظيم مسابقة للعثور على من يستحق الزواج منها، والتي شارك فيها 12 من علية القوم في اليونان.

وشملت المسابقة تحديات، مثل سباق بعربات الخيول، والمصارعة، والتي نجح فيها هيبوكليديس بتفوق، ولكن عندما سكر من الخمر، وبدأ في هز ساقيه، نفر كليستينس منه، وشعر بأنه خطر على ابنته، وزوجها في النهاية من ميغاكليس.

Here's another one! "οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ": "What does Hippocleides care?" Cleisthenes os Sicyon's Big Party! pic.twitter.com/mzrABeQVcS — Francesca Santoro (@Phyllida1234) January 26, 2017

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5) كن عمليا

تنصح الحضارة المصرية القديمة، بأن يكون الشخص عمليا في علاقاته، بعيدا عن التقاليد المبهرجة، فمثلا عن لو انتقلت الفتاة من منزل أهلها إلى منزل رجل، فهذا يعني زواجها منه.

كما أن حالات الطلاق بين المصريين القدماء كانت شروطها واضحة للغاية، فمثلا في حالة حدوث انفصال، فإن الأبناء يقمن مع الأم، ولكن هذا لا يسري في حالات الزنا، لأن له عقوبات حادة تصل إلى الموت.

ولكن هذا لا يعني أن العلاقات الرومانسية بين المصريين القدماء خالية من الرومانسية والمشاعر؛ إذ كتب الوزير بتاح حتب في كتابه "أقوال بتح حتب"، والذي يضم العديد من الحكم للزوح: "حب زوجتك، أطعمها، وأحضر لها الثياب الجيدة، من أجل إسعادها"، كذلك هناك نقوش على المعابد الفرعونية، تكشف عن تغزل الأزواج في زوجاتهن.

This was a painting of Nefertiti in Ancient Egypt playing a game and Queen Tiye who was King Tut's Grandma.



I love my caucasian and arab brothers and sisters, but seriously stop white washing Ancient Egyptians. It's pretty ridiculous. @joshuagates @TODAYshow pic.twitter.com/XIO8WCF0T3 — Yonathan Seleshi (@yonathanseleshi) February 6, 2018

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6) قضاء وقت مميز

تعتقد المرأة التوتونية، وهن اللاتي ينتمين إلى قبايل ألمانية، أن أفضل مكان لها هو أن تكون بالقرب من زوجها أينما تواجد، سواء حتى في الحروب، فيقومون بإعداد الطعام لهم، ويداوهوم من جروحهم، كما أنه مستعدات للقتال معه، كما أن المؤرخين ذكروا أن العفة والإخلاص من أبرز سمات النساء التوتونيات.

ولكن تم محو التوتونيون تقريبا من قبل الرومان في معركة أكوي سكستياي في عام 102 قبل الميلاد، وكتب فاليريوس مكسيموس، أن النساء ناشدن أن يصبحن الخدم المقدسين لفيستا بدلا من العبيد، وعندما رفض طلبهن، ارتكبوا انتحارا جماعيا.

Teutonic Women committing suicide to avoid becoming Roman Slaves.

Battle of Aquae Sextiaе 102 BC pic.twitter.com/FAw7zbN8tc — Космос (@kosmoshaos) September 6, 2015

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7) الحب في زجاجة

في كل حضارة قديمة، لابد وأن تتواجد أصنافا من الطعام والشراب لزيادة الرغبة الجنسية، أو الوقوع في الحب.

ويعلمنا ألبرتوس ماغنوس، في كتابه من القرون الوسطى، أن خلط الكرّات مع ديدان الأرض، ثم سحقها ورشها على الطعام، تخلق خلطة سحرية لتعزيز الحب بين الرجل وزوجته، بينما أشار إلى أن نثر هذه الخلطة على بحيرة سيؤدي إلى موت الأسماك.

8) اكتب أحاسيسك

قد نفكر في البربرية والقتل والسلب والنهب، فور أن يرد إلى أذهاننا قبايل "الفايكينغ"، ولكنهم كانوا رومانسيين في الواقع، من خلال القصائد التي كانوا يكتبوها للتعبير عن حبهم، وعلى سبيل أسطورة "نجال"، التي فضّلت زوجته أن تموت معه للحفاظ على وعدها له بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي برفقته.

وكذلك فعل ساكسو غراماتيكاس، الذي ألقى قصيدة قبيل إعدامه شنقا، والتي عبر فيها عن سعادته بالموت بجوار زوجته، بعدما علم أنها قتلت نفسها.

9) تبادل الهدايا

من أفضل الطرق للاستحواذ على اهتمام شخص ما هو إهداء الهدايا، كما أن تبادل الهدايا كان شائعا للغاية في عصر النهضة في إيطاليا، مثل الأحزمة المنسوجة، والدبابيس، وأمشاط الشعر.

10) التشريح

تأتي هذه النصيحة المفيدة من الروائي الفرنسي أونوريه دي بلزاك في القرن التاسع عشر، والذي كان من أعماله الأقل شهرة أطروحة اسمها "فسيولوجيا الزواج"، والتي كشفت أسرار الزواج الناجح.

من بين العديد من النصائح المفيدة التي عرضت في الكتاب، أن الزواج يوازي مفهوم العلم، وأن الرجل المناسب يجب أن يشرح إمرأة واحدة على الأقل قبل الزواج من أجل دراسة تكوسينها الجسدي.

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وكان بلزاك بؤمن أن الرجال يستخدمون طاقاتهم في وظائفهم، بينما النساء لا يعرفن كيفية استغلال طاقاتهن، وهنا ينصح الرجال بأن يسندون المهام الشاقة لزوجاتهن طوال الوقت، كي لا تقع فريسة لرئيسها في العمل.

كما حذر بلزاك الرجال من السماح لزوجاتهم بشرب المياه العادية، وأوصى بأن يشربنه مع نبيذ البورغندي.

وعلى الرغم من رؤيته الحريصة للزواج، فقد تزوج بلزاك في سن متأخرة، وهو يبلغ الخمسين، بعد مرور 20 عاما من كتابته لـ "فسيولوجيا الزواج"، ولكنه توفي بعد خمسة أشهر فقط.