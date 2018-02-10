تسجيل
17:30 10 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    حضارة مصر القديمة

    10 عادات من التاريخ لتحسين حياتك العاطفية... إحداها فرعونية

    © Sputnik. Aleksandr Gal'perin
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قد يكون أمرا صعبا العثور على شريك الحياة المناسب، ولكن من الممكن أن يساعدك التاريخ على هذا.

    وسواء كنت مازلت تبحث عن شريكك المثالي، أو أن تحسن من حياتك العاطفية، بعد أن أصابها بعض الفتور، فإليك نصائح مستقاة من التاريخ لمساعدتك، وفقا لموقع "ليست فيرس":

    1) المروحة اليدوية

    انتشرت المراوح اليدوية منذ آلاف السنين، وكانت إكسسوارا جذاب بالنسبة لنساء أوروبا خلال القرن الـ 18.

    ولكن لا يقتصر استخدام المراوح الورقية على تحسين مظهر المرأة، ولكن أيضا لإرسال رسائل غرامية سرية لمن يعجبن به من جنس الرجال.

    ولكل حركة بالمروحة الورقية دلالة معينة، فمثلا إخفاء العيون وراء مروحة مفتوحة، تعني "أحبك"، بينما حمل المروحة في اليد اليسري تعني الرغبة في الحديث مع من تعجب به، أما تدويرها باليد اليسرى، فهذا إنذار للرجل بأن شخص ما يراقبهما.

    2) شريك من سوق الزواج

    أشار المؤرخ هيرودوت في كتب التاريخ، إلى وجود عادة قديمة في القرى البابلية، وهي "سوق للزواج" يضمن للجميع الزواج والاقتران، بصرف النظر عن وضعه المادي، وسواء كان غنيا أو فقيرا، أو قبيح الشكل.

    وبدأ "سوق الزواج" في البداية، من كونه مجرد مزاد، وكان يتم عرض فيه في البداية النساء الجميلات، اللاتي كن بسعر ثمين، وهو ما يعني أنهن يتزوجن من رجال أثرياء، ولكن تم تغيير قواعد اللعبة، لتصبح النساء القبيحات أو المتقدمات في العمر، أو من يعرجن، هن من يتم عرضهن في بداية المزاد.

    وكان الآباء يرفضون تزويج بناتهم ممن يحبونهم، وإنما من "سوق الزواج" فقط، وفي حال عدم نجاح الزيجة فإن هناك ضمانا لاسترداد النقود.

    3) لغة سرية

    غالبا ما كانت السرية هي اللغة المفصلة بين العشاق، للتعبير عن حبهم، فمثلما نعبر عن حبنا في الوقت الحالي عن رسم قلب بيدنا دون أن نتحدث، فإن المخترع توماس إديسون كان يعبر عن حبه واشتياقه لزوجته الثانية مينا، عن طريق الشيفرة السرية "مورس".

    4) لا تسكر أمام حماك

    قد لا يكون إثارة إعجاب حمواك شيئا مهما هذه الأيام، ولكن كان أمرا ضروريا للغاية في القرن السادس قبل الميلاد، عندما رغب هيبوكليديس في الزواج من أغاريست، ابنة كليستينس، طاغية سيسيون.

    وبدلا من عرض ابنته للزواج مقابل أغلى سعر، فقام كليستينيس بتنظيم مسابقة للعثور على من يستحق الزواج منها، والتي شارك فيها 12 من علية القوم في اليونان.

    وشملت المسابقة تحديات، مثل سباق بعربات الخيول، والمصارعة، والتي نجح فيها هيبوكليديس بتفوق، ولكن عندما سكر من الخمر، وبدأ في هز ساقيه، نفر كليستينس منه، وشعر بأنه خطر على ابنته، وزوجها في النهاية من ميغاكليس. 

    5) كن عمليا

    تنصح الحضارة المصرية القديمة، بأن يكون الشخص عمليا في علاقاته، بعيدا عن التقاليد المبهرجة، فمثلا عن لو انتقلت الفتاة من منزل أهلها إلى منزل رجل، فهذا يعني زواجها منه.

    كما أن حالات الطلاق بين المصريين القدماء كانت شروطها واضحة للغاية، فمثلا في حالة حدوث انفصال، فإن الأبناء يقمن مع الأم، ولكن هذا لا يسري في حالات الزنا، لأن له عقوبات حادة تصل إلى الموت.

    ولكن هذا لا يعني أن العلاقات الرومانسية بين المصريين القدماء خالية من الرومانسية والمشاعر؛ إذ كتب الوزير بتاح حتب في كتابه "أقوال بتح حتب"، والذي يضم العديد من الحكم للزوح: "حب زوجتك، أطعمها، وأحضر لها الثياب الجيدة، من أجل إسعادها"، كذلك هناك نقوش على المعابد الفرعونية، تكشف عن تغزل الأزواج في زوجاتهن.   

    6) قضاء وقت مميز

    تعتقد المرأة التوتونية، وهن اللاتي ينتمين إلى قبايل ألمانية، أن أفضل مكان لها هو أن تكون بالقرب من زوجها أينما تواجد، سواء حتى في الحروب، فيقومون بإعداد الطعام لهم، ويداوهوم من جروحهم، كما أنه مستعدات للقتال معه، كما أن المؤرخين ذكروا أن العفة والإخلاص من أبرز سمات النساء التوتونيات.

    ولكن تم محو التوتونيون تقريبا من قبل الرومان في معركة أكوي سكستياي في عام 102 قبل الميلاد، وكتب فاليريوس مكسيموس، أن النساء ناشدن أن يصبحن الخدم المقدسين لفيستا بدلا من العبيد، وعندما رفض طلبهن، ارتكبوا انتحارا جماعيا. 

    7) الحب في زجاجة

    في كل حضارة قديمة، لابد وأن تتواجد أصنافا من الطعام والشراب لزيادة الرغبة الجنسية، أو الوقوع في الحب.

    ويعلمنا ألبرتوس ماغنوس، في كتابه من القرون الوسطى، أن خلط الكرّات مع ديدان الأرض، ثم سحقها ورشها على الطعام، تخلق خلطة سحرية لتعزيز الحب بين الرجل وزوجته، بينما أشار إلى أن نثر هذه الخلطة على بحيرة سيؤدي إلى موت الأسماك. 

    8) اكتب أحاسيسك

    قد نفكر في البربرية والقتل والسلب والنهب، فور أن يرد إلى أذهاننا قبايل "الفايكينغ"، ولكنهم كانوا رومانسيين في الواقع، من خلال القصائد التي كانوا يكتبوها للتعبير عن حبهم، وعلى سبيل أسطورة "نجال"، التي فضّلت زوجته أن تموت معه للحفاظ على وعدها له بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي برفقته.

    وكذلك فعل ساكسو غراماتيكاس، الذي ألقى قصيدة قبيل إعدامه شنقا، والتي عبر فيها عن سعادته بالموت بجوار زوجته، بعدما علم أنها قتلت نفسها.  

    9) تبادل الهدايا

    من أفضل الطرق للاستحواذ على اهتمام شخص ما هو إهداء الهدايا، كما أن تبادل الهدايا كان شائعا للغاية في عصر النهضة في إيطاليا، مثل الأحزمة المنسوجة، والدبابيس، وأمشاط الشعر.

    10) التشريح

    تأتي هذه النصيحة المفيدة من الروائي الفرنسي أونوريه دي بلزاك في القرن التاسع عشر، والذي كان من أعماله الأقل شهرة أطروحة اسمها "فسيولوجيا الزواج"، والتي كشفت أسرار الزواج الناجح.

    من بين العديد من النصائح المفيدة التي عرضت في الكتاب، أن الزواج يوازي مفهوم العلم، وأن الرجل المناسب يجب أن يشرح إمرأة واحدة على الأقل قبل الزواج من أجل دراسة تكوسينها الجسدي.

    وكان بلزاك بؤمن أن الرجال يستخدمون طاقاتهم في وظائفهم، بينما النساء لا يعرفن كيفية استغلال طاقاتهن، وهنا ينصح الرجال بأن يسندون المهام الشاقة لزوجاتهن طوال الوقت، كي لا تقع فريسة لرئيسها في العمل.

    كما حذر بلزاك الرجال من السماح لزوجاتهم بشرب المياه العادية، وأوصى بأن يشربنه مع نبيذ البورغندي.

    وعلى الرغم من رؤيته الحريصة للزواج، فقد تزوج بلزاك في سن متأخرة، وهو يبلغ الخمسين، بعد مرور 20 عاما من كتابته لـ "فسيولوجيا الزواج"، ولكنه توفي بعد خمسة أشهر فقط.

    انظر أيضا:

    كويتية تهدي حبيبها سيارة فارهة بمناسبة "الفالنتاين" (فيديو)
    هدايا رخيصة وغير تقليدية في "الفالنتاين"... بعيدا عن الورود والشوكولاتة
    قبل "الفالنتاين"... 10 علامات لاكتشاف "الشريك السلبي"
    الحب في زمن الحرب.. هؤلاء يحتفلون بـ"الفالنتاين" تحت الرصاص
    الكلمات الدلالية:
    أخبار عيد الحب, عيد الحب, فالنتاين, الحب, Valentine's Day, بابل, اليونان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك