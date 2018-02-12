مأساة حسناء روسية في حادث تحطم الطائرة (صور)

أدى حادث الطائرة الروسية المنكوبة "آن-148" في ضواحي موسكو إلى مقتل 71 شخصا. ذهبت معهم أحلامهم ومستقبلهم، وتركت أثرا قاسيا لدى أصدقائهم وأقاربهم، كان من بين الضحايا الفتاة الحسناء، داريا تولماسوفا، التي كانت بانتظار ارتداء الثوب الأبيض في القريب العاجل.

© Sputnik. Maksim Blinov وزيرة الصحة الروسية: أعمال البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة ستستمر 7 أيام

تحدثت صديقتها قائلة "لقد اختارت بالفعل كل شيء، المضيف، المصور، المكان. بقي فقط الفستان…كان حفل الزفاف في أول أيام الصيف".

كان من المفترض أن تتزوج لاعب الهوكي سيرغي إيلين في 1 يونيو/ حزيران، حيث كانوا على أتم الاستعداد للحفل. وإلى الآن لم تصدق عائلة داريا ماذا حدث!

وأضافت صديقتها أن داريا حلمت بحفل الزفاف في اليوم الأول من الصيف، بينما قالت صديقتها الأخرى، داري، أن داريا كانت مضطرة للطيران في كثير من الأحيان لأن خطيبها، سيرغي إيلين، كان في كثير من الأحيان يتنقل بين المدن الروسية، كونه لاعب في فريق "أدميرال" للهوكي.

При крушении Ан-148 погибла невеста российского хоккеиста: девушка летела на встречу с женихом, Дарья Толмасова и Сергей Ильин планировали расписаться летом этого года https://t.co/s5qqJJXX0D pic.twitter.com/gr8I6L5Nen — Утро.Ру | Utro.Ru (@YTPO__Ru) February 12, 2018

وأضافت داري "أحبت داريا والداها بشكل كبير، وكانت تساعدهم دائما عندما تتطلب الحاجة لذلك، بغض النظر عن مكان تواجدها. ما زلت لا أستطيع أن أصدق أن هذه الحسناء ليست بيننا".

@hcadmiral Одной из жертв катастрофы самолета Ан-148 под Москвой стала девушка хоккеиста клуба Адмирал Сергея Ильина — Дарья Толмасова. Вечная ей и всем жертвам аварии память!! pic.twitter.com/eWLGt3sToK — Сергей Нерманов (@SergeiTato) February 12, 2018

الجدير بالذكر أن طائرة من طراز " آن-148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية تحطمت بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ، وعلى متنها 71 شخصاً. وأعلنت السلطات الروسية عدم وجود ناجين في الحادثة.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتلقى معلومات فورية عن أعمال البحث والتحقيق في حادث تحطم الطائرة "آن-148" في ضواحي موسكو، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.