دراسة: 70% من الأمريكيين يؤمنون بوجود حضارات أخرى خارج كوكب الأرض

أجرى معهد "Marist Institute for Public Opinion" للأبحاث، دراسة جديدة شملت 1003 مواطنين أمريكيين من أعمار مختلفة، حول إمكانية وجود حضارات أخرى خارج كوكب الأرض.

ووفقا للبيانات التي قدمها المركز حول الدراسة، فقد أظهر 68% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة بأنهم يؤمنون بوجود حضارات أخرى خارج كوكب الأرض.

المثير في الأمر بأن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بالإحصائية التي أجريت في عام 2005 ووصلت إلى 52% فقط.

ويعتقد حوالي ثلاثة أرباع المستطلعين بأن الحضارات الموجودة خارج كوكب الأرض ليست أقل تطورا من الموجودة على سطح الكرة الأرضية،

بل إن 46% يعتقدون بأن هذه الحضارات تفوق الحضارة الموجودة على الكرة الأرضية بتطورها.