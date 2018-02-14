"مرسيدس بنز" تسحب 1.5 ألف سيارة من روسيا بسبب عطل في الوسادة الهوائية

أعلنت وكالة "روس ستاندرات" المعنية بالمواصفات الفنية، اليوم الأربعاء، أن شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية، سحبت من روسيا نحو 1.5 ألف سيارة من نوع "في كلاس" وفيتو" بسبب خلل في عمل الوسادة الهوائية.

© Sputnik. Vladimir Sergeev "مرسيدس-بنز" تطلق صناعة سيارات خفيفة في إيران

موسكو — سبوتنيك. وأشارت الوكالة على موقعها، إلى أن الشركة سحبت 1480 سيارة في 2014-2015.

وجاء على الموقع: "السبب في سحب سيارات مرسيدس بنز، قد يكون بسبب خلل في عمل الوسادة الهوائية للسائق".

وأشار الموقع إلى أن الخلل قد يكون أيضاً في عمل أجهزة الكهرباء في السيارة.

وسحبت مرسيدس-بنز، في العام الماضي، أكثر من مليون سيارة، بينها أكثر من 300 ألف سيارة في الولايات المتحدة و 75 ألف سيارة في بريطانيا — وذلك بعد بلاغات حول وقوع 51 حادث احتراق.

وأوضحت الشركة الألمانية أن تلك الحالات حدثت في الغالب عند بدء تشغيل السيارة.

وأضافت بأن الخلل جرى تلافيه في إنتاج السيارات الجديدة، وأن كثيرا من السيارات لدى الموزعين سيجرى إصلاحها قبل بيعها.