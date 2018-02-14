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13:38 14 فبراير/ شباط 2018
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    السعادة

    دراسة: 55 دولة الأكثر سعادة وبلد عربي من بينها

    © Fotolia/ Drubig-photo
    مجتمع
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    أجرت الرابطة الدولية لوكالات الأبحاث المستقلة "غالوب إنترناشونال"، دراسة لمستوى السعادة في 55 بلدا خلال عام 2017.

    العرض الخاص لفيلم Spectre في روما بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015
    © AP Photo/ Gregorio Borgia
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    سبوتنيك. وأجري الاستطلاع، في تشرين الأول / أكتوبر — كانون الأول / ديسمبر 2017، لسكان بلدان مختلفة، وأقيمت مقابلات مع قرابة 54 ألف شخص في 55 بلدا. وعلى وجه الخصوص، سئل الناس عن السعادة الشخصية.

    وأجاب أكثر من نصف المستطلعين (59%) حول العالم أنهم يشعرون بالسعادة. وهذه النتيجة أقل بعشر نقاط مقارنة بعام 2016.

    وقال أكثر من ربع المشاركين (28%) إنهم لا يشعرون لا بالسعادة ولا بالتعاسة. ونتيجة لذلك، كان مؤشر السعادة العالمية — الذي يحسب على أنه الفرق بين الردود الإيجابية والسلبية — 48 نقطة مئوية.

    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم
    © Photo/ Gallup International’s 41st Annual Global End of Year Survey
    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم

    ونتيجة للمسح، تم أيضا إعداد قائمة بأسماء أسعد البلدان وأكثرها تعاسة في العالم. وأخذ المرتبة الأولى في ترتيب أسعد البلدان: فيجي مع مؤشر السعادة 92 نقطة مئوية، تليها كولومبيا (87 نقطة مئوية)، وتليها الفلبين (84 نقطة مئوية).

    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم
    © Photo/ Gallup International’s 41st Annual Global End of Year Survey
    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم

    وتضمن هذه القائمة البلدان الآسيوية (فيتنام وبابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا والهند) ودول أمريكا اللاتينية (المكسيك والأرجنتين وإكوادور وبيرو)، ومن بين أسعد البلدان العالم، كازاخستان في المرتبة السابعة مع مؤشر السعادة 74 نقطة مئوية، وهولندا على المركز 11، بمعدل 64 نقطة مئوية.

    ومن بين الدول التي يشعر سكانها بالتعاسة، احتلت إيران المرتبة الأولى (مؤشر السعادة، 5 نقاط مئوية) والعراق (7 نقاط مئوية)، تليها أوكرانيا (8 نقاط مئوية).

    ويشعر أقل قليلا من 40% من سكان العالم الذين شملهم الاستطلاع أن 2018 سيكون أفضل من عام 2017. ويتوقع 23% الأسوأ. ويعتقد 32% أن عام  2018 سيكون مماثلا لعام 2017 و6% لا يعرفون.

    وأشار نائب رئيس مؤسسة غالوب الدولية إلى أن مؤشر السعادة العالمية لا يعتمد بشكل مباشر على الدخل والرفاه العام، بل الأمر مرتبط أكثر بالإحساس بالتنمية والعدالة. 

    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم
    © Photo/ Gallup International’s 41st Annual Global End of Year Survey
    مؤشر السعادة في 55 دولة حول العالم

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ردود فعل, تعاسة, مشاركين, مقابلات, إيران, استطلاع, مؤشر, السعادة, أوكرانيا, العراق, مؤسسة غالوب, العالم
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