دراسة: المواد الحافظة تزيد نسبة الإصابة بالسرطان

وأوضحت الدراسة أن الأطعمة المعالجة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والنكهات المضافة والملونات، فضلا عن مستويات عالية من السكر والدهون والأملاح.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار أن نصف الأطعمة التي تبتاعها العائلات في بريطانيا هي من الأطعمة الجاهزة.
وقام فريق من الباحثين في جامعة السوربون بدراسة السجلات الطبية ونوعية الأطعمة التي يتناولها نحو 105000 بالغ، وسجل تناولهم لنحو 3300 صنف من هذه الأطعمة ليجد أن نسبة 10% من استهلاك الأطعمة الحافظة تزيد من نسبة الإصابة بمرض السرطان بنحو 12%.
"وسعى العلماء إلى معرفة أي نوع من أنواع السرطان يزداد احتمال الإصابة به جراء تناول الأطعمة الحافظة، ليجدوا أنها تتسبب في مرض سرطان الثدي بنسبة 11%"، ولم يجد فريق البحث أية زيادة في حالات الإصابة بسرطان البروستات أو القولون جراء تناول هذه الأطعمة.
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