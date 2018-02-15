دراسة: المواد الحافظة تزيد نسبة الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة جديدة أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth تحسن معدلات التعافي من السرطان

نشرت صحيفة " الغارديان " مقالا للكاتبة سارة بوزيلي تحدث عن الدراسة، وجاء فيه أن "الأطعمة المعالجة ومن بينها، الأطباق الجاهزة والحلوى والسكريات وعلب النودلز قد تكون لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان ، بحسب دراسة علمية أجريت مؤخرا على نطاق واسع".

وأوضحت الدراسة أن الأطعمة المعالجة تحتوي على العديد من المواد الحافظة والنكهات المضافة والملونات، فضلا عن مستويات عالية من السكر والدهون والأملاح.

وأخذت الدراسة بعين الاعتبار أن نصف الأطعمة التي تبتاعها العائلات في بريطانيا هي من الأطعمة الجاهزة.

وقام فريق من الباحثين في جامعة السوربون بدراسة السجلات الطبية ونوعية الأطعمة التي يتناولها نحو 105000 بالغ، وسجل تناولهم لنحو 3300 صنف من هذه الأطعمة ليجد أن نسبة 10% من استهلاك الأطعمة الحافظة تزيد من نسبة الإصابة بمرض السرطان بنحو 12%.

"وسعى العلماء إلى معرفة أي نوع من أنواع السرطان يزداد احتمال الإصابة به جراء تناول الأطعمة الحافظة، ليجدوا أنها تتسبب في مرض سرطان الثدي بنسبة 11%"، ولم يجد فريق البحث أية زيادة في حالات الإصابة بسرطان البروستات أو القولون جراء تناول هذه الأطعمة.