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13:46 17 فبراير/ شباط 2018
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    الضعف - النحافة - امرأة ضعيفة - نحيفة - الوزن

    أكثر 10 أخطاء شائعة لإفقاد الوزن

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    إن إفقاد الوزن يتلخص في صيغة سهلة وبسيطة، وهي: "احرق المزيد من السعرات الحرارية عن التي تكتسبها، وتناول كميات قليلة من الطعام، وأكثر من حركتك".. ولكنها في الحقيقة طريقة صعبة للغاية، كما يعلم كل ما يسعى لتخسيس نفسه.

    وأكدت مجلة "هيلث"، أن كل من يحاولون أن يفقدوا وزنهم، يتبعون أخطاءا شائعة، في حميتهم الغذائية، وغالبا لا يدركونها، ولكننا نشير إليها في النقاط التالية:

    1) الإكثار من البروتينات

    مما لاشك فيه أن البروتينات مهمة للإنسان خلال الحمية الغذائية، ولكن إذا تم تناولها بصورة متزايدة، فإنه سيتراكم في الجسم كدهون، كما تقول الطبيبة فيليشيا ستولر.

    وذكرت ستولر أن النساء يحتجن فقط إلى 45 ملليغرام فقط من البروتين يوميا.

    2) التقليل من الخضروات

    كثير منا يتعمّد التقليل من تناول الخضراوات، (2.5 كوب يوميا هو الحد المسموح به في اليوم) ولكن لابد من تناولها ولكن بصورة معتدلة، فلا يضر وضع شريحة طماطم في شطيرة التوست في وجبة الإفطار، أو سبانخ في شطيرة الديك الرومي.

    3) تناول العصير في الفطور

    غالبية العصير يتسبب في زيادة مستوى السكر في الدم، وهو ما يعني أن جسدك سينتج المزيد من مادة الأنسولين، وبالتالي ستشعر بالجوع، وستضطر لتناول المزيد من الطعام في وقت لاحق.

    وتنصح الطبيبة لويز آرون، بتناول البرويتنات والألياف على الفطور بدلا من شرب عصير البرتقال، مثل البيض وتوست القمح.

    4) المبالغة في معدل فقدان الوزن

    يحرص الكثير على فقدان أرطال عديدة في أول أسبوعين من حميتهم الغذائية، وذلك بتناول وجبة من الماء والكاربوهيدرات فقط، ولكن ينصح الأطباء بعم اتباع هذه الطريقة، لأنها قد تأتي بنتائج عكسية فيما بعد، لأنهم يؤكدون أن من ينقصون وزنهم بهذه الطريقة السريعة معرّضون لاكتسابه سريعا بعد ذلك، إذا فيجب التمهّل في إفقاد الجسم للوزن. 

    5) قلة النوم

    هناك خطأ شائع بأن قلة النوم تسبب فقدان الشهية، ولكن تؤكد الطبيبة أماندا بيك العكس، وهو أن الشهية وهرمونات الجوع مرتبطة ارتباطا وثيقا بدرجة النوم، وكلما زاد النوم قل الإحساس بالجوع، وكلما ظللت مستيقظ كلما شعرت بالنهم تجاه كل ما يصادفك من طعام.

    6) المشي والنفسية

    كشفت دراسة حديثة في "ماركيتينغ ليترز"، أن من أبلغوا بالسير لمدة ميل بغرض ممارسة الرياضة، تناولوا ضعف كمية الطعام التي تناولها من ساروا نفس المسافة، ولكن بغرض الترفيه. 

    7) لا تهدر من وقتك

    أحيانا وفي بعض الأسابيع، قد تواجه صعوبة في ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة فقط، ولكن لابد أن توفر خطة طوارئ، وهي باتباع فيديو عن تمرينات عضلات القلب لمدة 10 دقائق فقط. 

    8) الروتين

    لا يمكن أن تمارس نفس التمرينات الرياضية، وتلقى نفس النتائج المرجوة، ولهذا عليك بأن تكون متجددا في ممارستك للرياضة في كل مرة، وذلك بتغيير فترة التمرين، ودرجة كثافته.

    9) هذه التمرينات ليست كافية

    غالبا ما يظن النساء أنهن سيقللن من أوزانهن، من مجرد أدائهن لتدريبات عضلات القلب، ولكن عليهن إلى جانب هذا أن يؤدين يرفعن بعض الأثقال، وذلك للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بهن.

    10) الكسل

    "لا تتكاسل، ولا تقل لنفسك أنك تشعر بالتعب والإرهاق، ولكن عليك بالمزيد من التدريب، وأخبر نفسك في المقابل بأنك ستتدرب لمدة 10 دقائق، ولكن زد من هذه الفترة"، كما تقول الطبيبة هولي ويات.

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    الحمية, تخفيف الوزن, انقاص الوزن, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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