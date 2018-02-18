تغريم مذيعة كويتية بـ3 آلاف دينار لإهانتها ضابط بقولها "إذلف ..والله لا أطير نجومك"

حكمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية في دولة الكويت بتغريم مذيعة كويتية بمبلغ 3آلاف دينار لإتهامها بسب و إهانة ضابط خلال أدائه لواجبه الوظيفي وهي تحت تأثير مواد مخدرة.

© Fotolia/ Karelin Dmitriy أول مذيعة أخبار تظهر بالحجاب على قناة أمريكية (فيديو)

فبحسب صحيفة " الأنباء " الكويتية فإن المحكمة أصدرت حكما بتغريم المذيعة على الواقعة التي تعود لعام 2015، عندما قامت المذيعة بشتم

الضابط وتهديده بعد إيقاف سيارتها التي كان يقودها سائق.

حيث قام الضابط بإيقاف السيارة بعد الإشتباه بها ليطلب أوراق المذيعة التي بادرت قائلة:"ما تعرفني منو أنا؟"، لتقول بعدها "إذلف..والله لا أطير نجومك".

ليقوم الضابط بإحالة المذيعة الى الجهات المختصة التي أثبتت تعاطيها لمادة مخدرة، ولتدينها محكمة الجنايات بالحبس لـ9 أشهر مع الغرامة ولتخفف بعدها المحكمة حكمها.