إيقاف مصارع إيراني بعدما تعمد الخسارة لتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي

أوقف الاتحاد الدولي للمصارعة لاعبا إيرانيا لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن تعمد الخسارة لتجنب مواجهة المواجهة مع لاعب إسرائيلي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن الاتحاد الدولي للمصارعة، أن علي رضا كريمي انتهك اللوائح عندما تعمد الخسارة أمام منافسه الروسي في الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 23 سنة في بولندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإيراني للمصارعة أنه سيطعن على قرار الاتحاد الدولي للمصارعة بمنع اللاعب.

وذكر الاتحاد الدولي، في بيان له، أن "كريمي، بناء على تعليمات من مدربه، خسر عمدا المباراة أمام اللاعب الروسي أليخان زابريالوف ".

Iranian wrestler Alireza Karimi about to beat Russian, but will have to face Israeli next round. His coach his calling him from the sidelines, telling him to “lose.” Iran forbids its athletes to play Israeli’s. Iranian wrestler gives up. pic.twitter.com/nX9KHaH8Jn — Thomas Erdbrink (@ThomasErdbrink) November 27, 2017

​يذكر أن إيران لا تعترف بإسرائيل، ودائما ما تدعو رياضييها إلى تجنب اللعب أمام لاعبين أو فرق إسرائيلية.