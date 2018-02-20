وفاة رجل حاول إنقاذ كلبه فسقط من منحدر طوله 500 قدم

توفي رجل يبلغ من العمر 67 عاما بعدما سقط من قمة منحدر، يبلغ طوله 500 قدم، بينما كان يحاول إنقاذ كلبه.

شبكة "سي بي إس" الإخبارية نقلت عن حارس حديقة "غولدن غيت" في تورونتو بكندا القول إن "الكلب خرج مندفعا من إحدى بوابات حديقة نحو المنحدر، ما دفع الرجل إلى أن يجري وراءه لإنقاذه، لكنه سقط وتوفي فورا".

وبعد فترة من وفاته واصل الكلب النباح بجانب الجثمان، كما لو كان يشعر أنه السبب في موته.

وقامت قوات الانقاذ بانتشال جثة الرجل بواسطة مروحية. كما تم إنقاذ الكلب من المنحدر ومنحه لأسرة الضحية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن مكان سقوط الرجل هو منطقة مشهورة، إذ أن كثيرا ما يرتادها مربيي الكلاب.