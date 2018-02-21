مواطن إيراني يضرم النار في جسده بإسطنبول(فيديو+صور)

نقلت وكالة دوغان عن قيام مواطن إيراني الجنسية بإضرام النار في جسده، في مركز مدينة إسطنبول التركية وتحديدا بالقرب من نصب "الجمهورية"
53 yaşındaki Reza Sharafkhani, Taksim Meydanı'nda kendini yaktıhttps://t.co/R8bhCUBooc— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
قبل أن يسارع المارة والذين كانوا موجودين في المنطقة بإنقاذ الرجل وإطفاء النار.
İstanbul'da intihar girişimi! Taksim Meydanı'nda kendini yaktı https://t.co/amVMArWbmo pic.twitter.com/XS9n3UDEKa— Habertürk TV (@HaberturkTV) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
ليتم نقله إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية اللازمة له. ولم تحدد بعد الدوافع التي كانت وراء قيام الرجل بهذا العمل.
İranlı Reza Taksim'de kendini yaktı…. https://t.co/RCC8E93jdb— Caner Taşpınar (@canertaspinar) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
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