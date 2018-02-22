رسالة للأمير هاري وخطيبته تثير ذعر القصر الملكي

تلقى الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، رسالة تحتوي على مسحوق أبيض، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيقا موسعا.

© AP Photo/ Ben Birchall قناة أمريكية تكشف القصة الحقيقية لتعارف الأمير هاري بخطيبته ميغان ماركل

استقبل مسؤولي قصر "كنسينغتون" الملكي الطرد، وبعد أن فحصته الشرطة وجد أنه مسحوق غير ضار، وذلك وفقا لموقع "إيفيننغ ستاندرد".

كان ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة قد تم استدعائهم في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أرسل مسحوق أبيض أيضا إلى مكتب أمبر رود، وزيرة الداخلية، في مجلس النواب.

وذكر الموقع أن الشرطة حاليا تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بين الحادثين.

وكانت بريطانيا، في الفترة الأخيرة، شهدت حوادثا مماثلة. وشملت الأهداف المساجد والمراكز الإسلامية، مما أثار تحقيقا في حملة الكراهية اليمينية المتطرفة.

كما تأتي الحادثة الأخيرة قبل ثلاثة أشهر من زواج هاري وماركل، الممثلة الأمريكية المعروفة بعملها الإنساني.

ولفت "إيفيننغ ستاندرد" إلى أن المتحدث باسم القصر الملكي رفض التعليق على الحادث.