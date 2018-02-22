أين يمكنك مشاهدة غروب الشمس الأجمل في العالم

ويختلف مشهد غروب الشمس من بلد لآخر، في حين أن هناك بلدان تندر فيها رؤية الشمس، مثل العاصمة البريطانية لندن.
رصد موقع "إيفيننج ستاندرد" قائمة بأهم البلدان التي يمكنك فيها رؤية أجمل مشاهد الغروب حول العالم.
Spectacular and fleeting, here’s where to catch the world’s best sunsets https://t.co/xjXckUdk2L— ES Lifestyle (@ESLifeandStyle) February 22, 2018
وجاء في القائمة شاطئ "صن سيت" في نيوزيلندا، حيث يمكنك مشاهدة أشعة الشمس فوق بحر تسمان.
As the sun set on our final evening in New Zealand, this beautiful view cemented our feelings about this incredible country. Thank you NZ for being fab!#NewZealand #vegan #beach #sunset #homeawayfromhome #secondhome #seaside #beautiful pic.twitter.com/Pr4H7kxPex— Tara | A Vegan Visit (@aveganvisit) February 4, 2018
كما ضمت القائمة أيضا مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ظاهرة "مانهاتان هنغ" التي تمكنك من مشاهدة أشعة الشمس وهي منسجمة بين أبنية المدينة الشهيرة.
وتعتبر هذه الظاهرة معلما رمزيا للمدينة، وتظهر مرتين في مايو/ أيار ويوليو/ تموز. ويكون قرص الشمس فوق شوارع حي مانهاتن باتجاه الشرق والغرب بالضبط ويبدو كأنه معلقا تماما بين ناطحات السحاب على جانبي الشوارع.
Tutto perfettamente allineato nel #manhattanhenge— MILEcomunicazioni (@MilenaLazzaroni) February 7, 2018
…ma la curva del sole
resta favolosa 😀#noiSinonimi pic.twitter.com/AgN1M4Crma
وجاء في القائمة أيضا مدينة "سانتوريني" في اليونان، التي تعتبر أجمل المدن حول العالم، وهي مطلة على البحر المتوسط. ويمكنك فيها رؤية أشعة الشمس وقت الغروب وهي تغطي مياه البحر في مشهد يأسر القلوب.
Santorini Island, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/VsUd4MS2En— Dream List 🌏 (@ThatBucketList) February 22, 2018
أما المركز الأول فكان من نصيب مدينة تاج محل في الهند، التي يقصدها ملايين السياح سنويا، ويعتبر مشهد الغروب بها من أشهر معالمها.
The Taj Mahal — Crown of the Palace.— Muslim Culture (@CulturedMuslim) February 18, 2018
Agra, India. pic.twitter.com/ANRGEBZD9I
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