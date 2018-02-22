أين يمكنك مشاهدة غروب الشمس الأجمل في العالم

مع اختلاف الوجهات السياحية، بين البلدان التي تزدهر فيها سياحة الآثار وسياحة الشواطئ وسياحة التسوق، هناك نوع من السياحة الخاص بالأماكن والظواهر الطبيعية.

ويختلف مشهد غروب الشمس من بلد لآخر، في حين أن هناك بلدان تندر فيها رؤية الشمس، مثل العاصمة البريطانية لندن.

رصد موقع "إيفيننج ستاندرد" قائمة بأهم البلدان التي يمكنك فيها رؤية أجمل مشاهد الغروب حول العالم.

Spectacular and fleeting, here’s where to catch the world’s best sunsets https://t.co/xjXckUdk2L — ES Lifestyle (@ESLifeandStyle) February 22, 2018

​وجاء في القائمة شاطئ "صن سيت" في نيوزيلندا، حيث يمكنك مشاهدة أشعة الشمس فوق بحر تسمان.

​كما ضمت القائمة أيضا مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ظاهرة "مانهاتان هنغ" التي تمكنك من مشاهدة أشعة الشمس وهي منسجمة بين أبنية المدينة الشهيرة.

وتعتبر هذه الظاهرة معلما رمزيا للمدينة، وتظهر مرتين في مايو/ أيار ويوليو/ تموز. ويكون قرص الشمس فوق شوارع حي مانهاتن باتجاه الشرق والغرب بالضبط ويبدو كأنه معلقا تماما بين ناطحات السحاب على جانبي الشوارع.

Tutto perfettamente allineato nel #manhattanhenge

…ma la curva del sole

resta favolosa 😀#noiSinonimi pic.twitter.com/AgN1M4Crma — MILEcomunicazioni (@MilenaLazzaroni) February 7, 2018

​وجاء في القائمة أيضا مدينة "سانتوريني" في اليونان، التي تعتبر أجمل المدن حول العالم، وهي مطلة على البحر المتوسط. ويمكنك فيها رؤية أشعة الشمس وقت الغروب وهي تغطي مياه البحر في مشهد يأسر القلوب.

​أما المركز الأول فكان من نصيب مدينة تاج محل في الهند، التي يقصدها ملايين السياح سنويا، ويعتبر مشهد الغروب بها من أشهر معالمها.